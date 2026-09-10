Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Ligue 310 sept. , 19:42
parAlexis Rose
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6e journée de Ligue 3 :
Jeudi 10 septembre
20h45 : Cannes - Amiens (sur Ligue 1+)
Samedi 12 septembre
14h45 : Thionville - Rouen (sur Ligue 1+ 8)
Villefranche Beaujolais - La Roche-sur-Yon (sur Ligue 1+ 2)
Caen - Paris 13 Atletico (sur Ligue 1+ 6)
Orléans - Versailles (sur Ligue 1+ 7)
QRM - Le Puy-en-Velay (sur Ligue 1+ 5)
Aubagne - Concarneau (sur Ligue 1+ 3)
Bourg-en-Bresse - Bastia (sur Ligue 1+ 9)
Valenciennes - Fleury-Mérogis (sur Ligue 1+ 4)

Ligue 3

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Thionville Lusitanos logo
T. Lusitanos
1153201266
2Rouen logo
Rouen
115320826
3La Roche logo
La Roche
115320743
4Caen logo
Caen
953021055
5Cannes logo
Cannes
95230725
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CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

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