L3 : Programme TV et résultats de la 6e journée

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M'ouais, à ce prix là je préfère la blonde.
C’est clair, t’as raison
Faut le le vendre immédiatement ! Ce gars est un tracteur...
Toi tu n'a jamais été en devenir et des le départ en declin,. Mais tu continue de creuser desurCON et apparemment pas encore traversé l'écorce terrestre.
T'es tjr dans tes délires complotistes mdr Espèce de gros neuneu
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