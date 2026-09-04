Endrick a déjà annoncé son départ du Real

Le podium pour l'OM, premier coup de pression sur Genesio

Oh que si ! Je sais que Frank McCourt n'est pas le seul responsable de l'état catastrophique de l'OM. La DNCG est aussi responsable car elle n'est même pas intervenue ses dernières saisons pour les comptes de l'OM ou les dettes s'accumulées. La DNCG réclame encore 40 à 60 millions d'Euros pour que l'OM puisse revenir à un équilibre de ses comptes (pour le moment). A la fin de la saison... il y a de fortes probabilités que les dettes auront augmentées.