Endrick a déjà annoncé son départ du Real

Endrick a déjà annoncé son départ du Real

Liga04 sept. , 14:00
parEric Bethsy
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Malgré la rude concurrence, Endrick va tenter sa chance au Real Madrid cette saison. L’attaquant brésilien a finalement été retenu par son entraîneur José Mourinho. La décision ne semble pas enthousiasmer l’ancien Lyonnais, déjà prêt à faire ses valises en janvier.
José Mourinho a tranché. Avec le soutien de ses dirigeants, l’entraîneur du Real Madrid s’est opposé au départ d’Endrick (20 ans). La présence de l’intouchable Kylian Mbappé ainsi que le recrutement de Carlos Espi réduisent fortement la marge de manœuvre du Brésilien. Il n’empêche que le technicien compte sur le jeune talent cette saison. Un sacré défi pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais blessé depuis le début de la saison, et dont la capacité à évoluer sur le côté droit se heurte à la concurrence d’Arda Güler et Yan Diomandé.

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C’est à se demander comment José Mourinho compte sortir Endrick du banc des remplaçants. Manifestement, l’international brésilien se pose la même question. Ses doutes relayés cet été n’ont pas disparu suite au choix du Portugais. Au contraire, l’ex-prodige de Palmeiras s’imagine déjà quitter le Real Madrid en janvier prochain. Le Corriere dello Sport affirme qu’Endrick a déjà annoncé à des amis qu’il profiterait du mercato hivernal pour rejoindre la Roma en prêt.
Rappelons que les Giallorossi souhaitaient déjà l’accueillir cet été. Les Italiens ne seraient donc pas mécontents de voir leur cible passer la première partie de saison hors du onze madrilène. Bien évidemment, beaucoup de choses peuvent se passer d’ici-là. La réussite d’Endrick dans la capitale espagnole n’est pas totalement à exclure. Pas plus que l’apparition d’autres courtisans lorsque le marché des transferts rouvrira ses portes. Ces derniers mois, le Merengue était également annoncé à Manchester United, à Aston Villa ou encore à Lyon pour un deuxième passage. Des issues de secours intéressantes au cas où Endrick échouait de nouveau à la Maison Blanche.
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Oui oui oui mais bon on oublie assez vite les centres peu précis les tirs à 3m au-dessus de la barre les cafouillqges dans le dernier geste. Si LE ne l’avait pas mis dans son equipe type il y avait aussi des raisons. A Liverpool il va falloir délivrer des centres millimétrés pour les tetes de ses collègues sinon il va retourner cirer le banc.

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Oh que si ! Je sais que Frank McCourt n'est pas le seul responsable de l'état catastrophique de l'OM. La DNCG est aussi responsable car elle n'est même pas intervenue ses dernières saisons pour les comptes de l'OM ou les dettes s'accumulées. La DNCG réclame encore 40 à 60 millions d'Euros pour que l'OM puisse revenir à un équilibre de ses comptes (pour le moment). A la fin de la saison... il y a de fortes probabilités que les dettes auront augmentées.

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A yaya : Ce n'est pas un pronostic... mais une réalité et du bon sens. Il faudrait un miracle pour que l'OM puisse être Européen à la fin de la saison en dégraissant son effectif sans même recruter. Tu vois bien que c'est pratiquement Mission Impossible.

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20 millions d'euros c'était trop peu, il faut le dire et Fofana a été vendu à sa juste valeur à 30 millions plus des bonus.

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Et pourtant... l'OM a pu cumuler des dettes ses dernières saisons sans être inquiété par la DNCG. ^^

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