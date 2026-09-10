Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

OL10 sept. , 19:00
parClaude Dautel
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Presque cinq ans après un fameux match de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL, qui avait été stoppé en raison de violences dans les tribunes, et donné gagnant au PFC, Lyon continue à en payer le prix. A priori, les supporters du club rhodanien ne pourront pas accéder au stade Jean-Bouin samedi soir.
L'affiche entre le Paris Football Club et l'Olympique Lyonnais sera clairement l'une des plus passionnantes du week-end, puisqu'elle opposera deux formations classées deuxième de Ligue 1 dans une égalité parfaite. Si le stade parisien sera probablement plein, le parcage des supporters lyonnais sera vide. Pourtant, un accord avait été donné pour un déplacement sous contrôle. Mais, Le Parisien révèle que le ministère de l’Intérieur va prendre très rapidement un arrêté d’interdiction de déplacement. Cette décision est justifiée par le fameux Paris FC-OL de décembre 2021 qui avait été stoppé alors que de violents incidents avaient lieu notamment dans le parcage lyonnais, c'était alors au stade Charléty. Des Ultras lyonnais et leurs homologues du Paris Saint-Germain s'étaient affrontés et le ministère de l'Intérieur n'a pas oublié.

Des Ultras du PSG prêts à en découdre avec des Lyonnais ?

La décision n'a pas encore été notifiée à l'Olympique Lyonnais, mais cela sera rapidement le cas, les autorités ayant classé cette rencontre au niveau 4 sur les cinq échelons au niveau de la dangerosité. Du côté du Paris Football Club, aucune place du parcage des supporters lyonnais, finalement libérés par cet arrêté ministériel, ne sera remise en vente. En effet, le quotidien francilien rappelle que cette décision du ministère peut éventuellement être attaquée en référé et qu'il est impossible pour le Paris FC de préjuger ce que peut décider un tribunal. Tout cela arrive en plus au moment où de violents incidents racistes ont eu lieu en marge du match entre l'OL et Le Havre au Groupama Stadium. On peut donc le regretter, mais l'une des affiches de ce début de saison de Ligue 1 se déroulera sans supporters adverses, ce qui commence à devenir une habitude en Ligue 1.

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Derniers commentaires

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Pour la liberté votez à gauche 🤣🤣🤣 ce n’est pas le lieux donc… mais tu m’auras bien faire rire, comme toujours remarque…

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Que ce soit certains supporters parisiens, lyonnais ou marseillais cela tourne toujours en bagarre générale. Il serait temps de faire comme l'on fait les anglais il y a déjà deux décennies. Chez eux tout va bien, tout est calme, pas d'envahissement de terrain, pas de bagarres, respect des supporters adverses...Chez nous en France il y a encore beaucoup de travail à faire...

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

En général quand il y a que 5 bus cest priorité aux mecs du noyeau et aux anciens qui veulent bien bouger donc normal

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Je sais deja que si anderletch peut venir vous allez etre avec eux ..

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Cest très droitard ce genre de mesures liberticides pour la liberté votez a gauche

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