L'ASSE relance son mercato avec un dernier accord

L'AS Saint-Étienne n'en a pas totalement fini de son mercato, du moins dans le sens des départs. Un an seulement après avoir signé chez les Verts pour 2,8 millions d'euros, Strahinja Stojkovic va repartir en Serbie.

Recruté l'an dernier à l'Etoile Rouge pour 2,8 millions d'euros , le défenseur serbe de 19 ans n'a pas réellement convaincu les trois entraîneurs qui l'ont eu sous leurs ordres. Avec seulement un match joué en Ligue 2 la saison passée, et aucun cette saison, Strahinja Stojkovic était bien parti pour cirer une fois de plus le banc de l'ASSE. Mais, ce vendredi, la presse serbe annonce que celui qui a été international chez les jeunes va rentrer dans son pays, mais chez un concurrent de l'Etoile Rouge, à savoir l'OFK Belgrade. Le média spécialisé Mozzart Sport annonce que Stojkovic va être prêté pour une seule saison, à priori sans option d'achat. Il est vrai que le mercato ne s'achève que dans une semaine en Serbie et que cette opération peut donc se réaliser facilement.

L'ASSE ne compte pas sur Stojkovic cette saison

Avec l'accord de Ian Cathro, qui a validé cette opération, Strahinja Stojkovic va donc retrouver son championnat national, même s'il est loin d'être acquis qu'il obtienne énormément de temps de jeu à l'OFK Belgrade. En effet, comme le fait remarquer notre confrère serbe, au sein de cette équipe, le défenseur droit sera en concurrence avec Marko Gobeljić et l'arrière droit macédonien Stefan Despotovski. Mais l'AS Saint-Etienne a probablement eu des informations sur le temps de jeu dont son joueur pourra bénéficier lors de cette saison de prêt. Du côté de l'ASSE, où la saison a débuté de manière exceptionnelle, l'effectif est tel que cette solution était clairement la meilleure à prendre pour tout le monde, même si Kilmer Sports doit se douter qu'il lui sera difficile de récupérer les 2,8 millions d'euros dépensés en 2025 pour faire signer Stojkovic.