Slavia Prague - RC Lens : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Pour la liberté votez à gauche 🤣🤣🤣 ce n’est pas le lieux donc… mais tu m’auras bien faire rire, comme toujours remarque…
Que ce soit certains supporters parisiens, lyonnais ou marseillais cela tourne toujours en bagarre générale. Il serait temps de faire comme l'on fait les anglais il y a déjà deux décennies. Chez eux tout va bien, tout est calme, pas d'envahissement de terrain, pas de bagarres, respect des supporters adverses...Chez nous en France il y a encore beaucoup de travail à faire...
En général quand il y a que 5 bus cest priorité aux mecs du noyeau et aux anciens qui veulent bien bouger donc normal
Je sais deja que si anderletch peut venir vous allez etre avec eux ..
Cest très droitard ce genre de mesures liberticides pour la liberté votez a gauche
|Équipe
|Pts
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|V
|N
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|BP
|BC
|+/-
|9
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|3
|0
|0
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