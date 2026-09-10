Slavia Prague - RC Lens : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

1ère journée de la Ligue des Champions :

La compo du Slavia Prague : Markovic - Isife, Vlcek, Zima, Chaloupek - Nowak, Sadilek - Ayaosi, Sturm, Kubiak - Chytil.

La compo du RC Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Sagnan - Skoras, Bulatovic, Haidara, Udol - Thauvin, Ivanovic, Sima.