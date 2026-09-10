Slavia Prague - RC Lens : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Slavia Prague - RC Lens : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Lens10 sept. , 19:48
parAlexis Rose
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1ère journée de la Ligue des Champions :
La compo du Slavia Prague : Markovic - Isife, Vlcek, Zima, Chaloupek - Nowak, Sadilek - Ayaosi, Sturm, Kubiak - Chytil.
La compo du RC Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Sagnan - Skoras, Bulatovic, Haidara, Udol - Thauvin, Ivanovic, Sima.

Champions League

10 septembre 2026 à 21:00
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Derniers commentaires

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Pour la liberté votez à gauche 🤣🤣🤣 ce n’est pas le lieux donc… mais tu m’auras bien faire rire, comme toujours remarque…

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Que ce soit certains supporters parisiens, lyonnais ou marseillais cela tourne toujours en bagarre générale. Il serait temps de faire comme l'on fait les anglais il y a déjà deux décennies. Chez eux tout va bien, tout est calme, pas d'envahissement de terrain, pas de bagarres, respect des supporters adverses...Chez nous en France il y a encore beaucoup de travail à faire...

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

En général quand il y a que 5 bus cest priorité aux mecs du noyeau et aux anciens qui veulent bien bouger donc normal

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Je sais deja que si anderletch peut venir vous allez etre avec eux ..

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Cest très droitard ce genre de mesures liberticides pour la liberté votez a gauche

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4311147-3
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