EdF : Zidane va montrer à Deschamps comment gagner

EdF : Zidane va montrer à Deschamps comment gagner

Equipe de France10 sept. , 21:30
parAlexis Rose
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Dans une longue interview sur RMC, Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, a expliqué tout le bonheur que Zinédine Zidane a ressenti lorsqu’il a su qu’il allait prendre la suite de Didier Deschamps.
Il va falloir s'habituer, mais pour la première fois depuis 2012, un autre sélectionneur que Didier Deschamps va s'asseoir sur le banc de touche des Bleus lors de la rentrée internationale de septembre. Il s’agira de… Zinédine Zidane. Sans aucune surprise, l’ancien coach du Real Madrid a effectivement été nommé à la tête de l’équipe de France le 28 juillet dernier. Cette nouvelle mission, celui qui a permis à la France de remporter sa première Coupe du Monde en 1998 l’a débutera officiellement le vendredi 18 septembre prochain lors de l’annonce de sa première liste.
En vue de ses quatre premiers matchs à la tête des Bleus, face à la Turquie (25 septembre), la Belgique (28 septembre), l'Italie (2 octobre) ou la Belgique (5 octobre), Zizou va convoquer jusqu’à 26 joueurs pour tenter de bien débuter sa nouvelle carrière de sélectionneur. Un poste qu’il attend depuis cinq ans, si l’on en croit les dernières déclarations de Philippe Diallo, qui raconte la grande émotion de Zidane quand il a su qu’il allait prendre la suite de Didier Deschamps.

« Il a passé cinq ans à refuser des offres »

« J’ai rencontré Zinédine Zidane en février 2025, juste après l'annonce du départ de Didier Deschamps. C'était un rendez-vous un peu secret, je ne voulais pas perturber l'équipe en place. On s'est vu de manière confidentielle, à Paris. J'ai d'abord voulu confirmer son immense volonté de prendre les commandes de l'équipe de France. Immédiatement, j’ai senti son envie, sa passion. Il a passé cinq ans à refuser des offres. C'est un homme qui a eu des propositions mirobolantes et qui les a toutes refusées pour être à la tête des Bleus. Il m'a dit : 'Président, je sais comment gagner'. On veut que la France gagne des titres. Il a fait ses preuves en tant qu'entraineur, ça faisait cinq ans qu’il attendait ce poste. C’était son rêve d’entraîner les Bleus. Il a de la confiance, du charisme. Il connaît le haut niveau et il sait qu’il est capable de faire gagner son pays. Ma fierté est de donner à cette icône l'opportunité de continuer son histoire avec les Bleus », a avoué, sur RMC, le président de la FFF, qui restera donc l’homme qui a fait revenir Zidane en équipe de France, 20 ans après son dernier match en tant que joueur.

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