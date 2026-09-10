OM : Avant Rennes, le coup de blues de Genesio

Gros match attendu ce week-end pour l'OM qui se rendra à Rennes avec l'espoir d'éviter une troisième défaite consécutive. Bruno Genesio a gardé un très bon souvenir de son aventure en Bretagne.

Nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio doit tout de même se demander parfois où il a mis les pieds. Cet été, l’OM n’a fait que vendre et n’a pas recruté le moindre joueur. Du jamais vu pour l’entraineur français, qui commence à avoir pas mal de métier. La preuve, en quelques semaines, il va affronter deux de ses anciennes équipes avec l’OL, là où il a joué et entrainé, et aussi le Stade Rennais.

Bruno Genesio avait fait un passage remarqué en Bretagne, avec une équipe spectaculaire, dynamique, et qui régalait la Ligue 1 avec des joueurs comme Majer, Terrier, Doku, Laborde, Aguerd et Bourigeaud. Au moment de préparer le déplacement en Bretagne de ce samedi, le coach de l’OM n’a pas pu s’empêcher de souligner quelle bonne période il avait vécu au Roazhon Park.

« J'avais plus d'expérience qu'à Lyon, même si à Lyon on s'est qualifié trois fois sur quatre en C1. Le contexte était certainement favorable, avec des joueurs qui correspondaient à mes souhaits en termes d'intensité. Il y avait une grande confiance. C'est une période qui a été aboutie, avec des matchs assez accomplis », a reconnu Bruno Genesio, qui avait emmené le Stade Rennais en Coupe d’Europe et est toujours très apprécié en Bretagne.

En attendant, le technicien marseillais va devoir faire avec ce qu’il a sous la main, et cette conférence de presse lui a tout de même permis de rappeler qu’il avait des joueurs de qualité, et que c’était à lui d’en tirer le meilleur. « J'ai un effectif qui nous convient. On va continuer à le faire progresser. A nous, le staff, de faire progresser cette équipe. Des joueurs ont besoin de retrouver du rythme, c'est normal. Je sais aussi qu'on a besoin de résultats », a livré un Bruno Genesio qui sait qu’une troisième défaite consécutive commencerait à semer la zizanie en Provence.