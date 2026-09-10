OL : Le racisme s'est installé, la révolte gronde

OL : Le racisme s'est installé, la révolte gronde

OL10 sept. , 20:30
parClaude Dautel
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Depuis plusieurs saisons, certains supporters lyonnais, totalement minoritaires, ne sont plus seulement nationalistes, mais ont explicitement dérivé vers le racisme. À la suite de de nouveaux incidents autour du Groupama Stadium, un collectif s'est lancé pour en finir avec cette situation.
En marge de la rencontre de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et Le Havre, le samedi 19 août dernier, deux incidents très violents ont été enregistrés, à chaque fois pour des raisons liées au racisme. Pointées du doigt, certaines associations ont tenu à mettre les choses au point lors de la réception de l'AJ Auxerre, le week-end dernier, en appelant leurs membres à ne pas être impliqués dans ces violences qui commencent à faire honte au club.
Lundi, en conférence de presse, Michael Gerlinger a confié sa honte suite aux graves agressions intervenues fin août, et le patron de l'OL a demandé le soutien des forces de l'ordre pour éradiquer ce problème qui ternit l'image du club de Michele Kang. Le club reçoit désormais le soutien d'un collectif nommé Virage Sans Haine qui a lancé une pétition pour que ce souci majeur soit réglé d'urgence.

L'OL doit se mettre au travail

Cette pétition en ligne, qui à cette heure a reçu 700 signatures, appelle l'Olympique Lyonnais à prendre de vraies mesures pour mettre un terme à une dérive qui semble sans limite. « Cette pétition n’est pas une attaque contre les supporters. Elle est pour tous les supporters qui aiment l’OL et qui refusent que l’image de leurs tribunes soit associée au racisme. Nous voulons retrouver des virages connus pour leur ferveur, leurs chants, leur passion et leur soutien à l’équipe. Nous voulons pouvoir venir au stade sans avoir à accepter la haine ou les discriminations. Nous voulons être fiers de notre club. Nous voulons être fiers de nos tribunes. Nous voulons pouvoir dire que le racisme n’a pas sa place chez nous. OL, NOUS VOUS DEMANDONS DES ACTES. Les valeurs d’un club ne doivent pas seulement être affichées. Elles doivent être défendues », écrit le collectif Virage Sans Haine.
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Derniers commentaires

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Pour la liberté votez à gauche 🤣🤣🤣 ce n’est pas le lieux donc… mais tu m’auras bien faire rire, comme toujours remarque…

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Que ce soit certains supporters parisiens, lyonnais ou marseillais cela tourne toujours en bagarre générale. Il serait temps de faire comme l'on fait les anglais il y a déjà deux décennies. Chez eux tout va bien, tout est calme, pas d'envahissement de terrain, pas de bagarres, respect des supporters adverses...Chez nous en France il y a encore beaucoup de travail à faire...

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

En général quand il y a que 5 bus cest priorité aux mecs du noyeau et aux anciens qui veulent bien bouger donc normal

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Je sais deja que si anderletch peut venir vous allez etre avec eux ..

Paris-OL : La préfecture fait un coup tordu aux supporters lyonnais

Cest très droitard ce genre de mesures liberticides pour la liberté votez a gauche

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