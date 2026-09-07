5 ou 10 minutes, la promesse de Mourinho à Endrick

Victime d’une blessure musculaire, Endrick n’a toujours pas débuté sa saison. L’attaquant du Real Madrid va réintégrer le groupe à l’occasion du match de Ligue des Champions contre l’Inter Milan mardi. Une rencontre à laquelle le Brésilien pourrait participer pour quelques minutes, mais pas plus.

Revoilà Endrick. Absent depuis le début de la saison, l’attaquant du Real Madrid souffrait d’une blessure musculaire. Après plusieurs semaines passées loin des terrains, le Brésilien a réintégré le groupe et sera convoqué pour le choc de Ligue des Champions face à l’Inter Milan mardi. Bien évidemment, Endrick ne sera pas titulaire. Sans parler de la concurrence, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a pas la condition physique nécessaire pour répondre aux exigences de son entraîneur José Mourinho.

« Demain, il sera peut-être prêt pour jouer 5 minutes, 10 minutes au maximum, a annoncé le Portugais en conférence de presse ce lundi. Hier il s'est entraîné avec l'équipe première pour la première fois et il n'a pas joué depuis Budapest (victoire 2-1 en amical contre Ferencvaros le 8 août). Il n'a pas la condition physique pour jouer davantage, mais nous avons des places libres sur le banc et il est là. Il jouera en attaque, soyez tranquilles, il ne jouera pas latéral gauche ou défenseur central. Il jouera peut-être à droite, à gauche, en numéro 9 ou en numéro 10. »

Lire aussi Endrick a déjà annoncé son départ du Real

Sur le ton de l’humour, José Mourinho répond ainsi aux doutes concernant le temps de jeu d’Endrick. Compte tenu de la richesse de l’effectif madrilène, il n’est pas interdit de penser que l’international auriverde aura du mal à exister. La pointe de l’attaque appartient à l’intouchable Kylian Mbappé, dont la doublure devrait être la recrue Carlos Espi. Quant au côté droit, Arda Güler enchaîne les bonnes prestations, tandis que Yan Diomandé, renfort le plus cher de l’histoire de la Maison Blanche, attend patiemment son tour sur le banc. Finalement, 5 ou 10 minutes, ça ne serait peut-être pas si mal pour Endrick.