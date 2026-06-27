Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus
Julien Duranville

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

OL27 juin , 8:20
parClaude Dautel
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L'OL peut désormais avancer sereinement dans son mercato et c'est désormais Julien Duranville qui est attendu en début de semaine à Lyon après un accord total entre le club de Michele Kang et le Borussia Dortmund.
Au lendemain de la double annonce d'abord de la DNCG, qui a décidé d'encadrer la masse salariale, et de Michele Kang, qui a confirmé sa reprise de l'Olympique Lyonnais, le nouveau directeur sportif de l'OL continue ses emplettes. Matthieu Louis-Jean, c'est de lui qu'il s'agit, a en effet finalisé un accord avec les dirigeants du Borussia Dortmund afin de faire signer Julien Duranville. Patrick Berger, journaliste de Sky Sport Allemagne et grand spécialiste du mercato, confirme que l'OL et Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant belge de 20 ans. Notre confrère précise que cet accord entre les deux clubs prévoit que Julien Duranville arrive à Lyon moyennant 8,5 millions d'euros bonus inclus et qu'une clause de 20% sur un futur transfert du joueur belge que Dortmund avait fait venir d'Anderlecht en 2023 pour 13 millions d'euros.
Julien Duranville est désormais attendu en début de semaine à Lyon où l'attaquant international belge va s'engager pour les cinq prochaines saisons. Ce transfert passe relativement mal auprès des supporters du Borussia Dortmund, lesquels n'ont pas la mémoire courte. En effet, ils n'ont pas oublié la séquence totalement folle du mercato d'hiver 2025, lorsque Rayan Cherki avait donné son accord pour quitter l'Olympique Lyonnais et rejoindre le club allemand. Le BVB avait même envoyé un avion à Lyon, lequel était resté jusqu'à la dernière heure du marché des transferts en cas d'accord de John Textor. Mais finalement ce dernier avait refusé jusqu'au bout le départ de Cherki, et l'avion de Dortmund était reparti vide. Alors forcément, voir l'OL venir prendre Julien Duranville pour 8,5 millions d'euros agace certains fans du Borussia.
Le mercato de l'Olympique Lyonnais continue donc son petit bout de chemin puisqu'après Julien Duranville, ce sont désormais Mads Bidstrup et Mohamed Ouédraogo qui sont attendus du côté de la capitale des Gaules. Comme Matthieu Louis-Jean l'a précisé, l'OL veut apporter l'ensemble des renforts nécessaires à Paulo Fonseca afin d'aborder les matchs qui en août pourraient envoyer Lyon en Ligue des champions.

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