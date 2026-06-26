Openda arrive à l’OL à une seule condition

L'OL réussit pour le moment un début de mercato conforme à ses attentes. Mais pour se renforcer de manière plus spectaculaire, et faire signer Loïs Openda notamment, il va falloir réussir une nouvelle belle vente.

L’OL a effectué sa grosse vente du mois de juin avec le départ d’Afonso Moreira pour le Bayer Leverkusen, qui a permis de faire entrer plus de 30 millions d’euros dans les caisses. Cela va aussi permettre d’annoncer deux ou trois recrues afin de donner un peu de marge de manoeuvre à Paulo Fonseca en vue des barrages de la Ligue des Champions. La finalisation des arrivées va être effectuée la semaine prochaine, au début du mois de juillet.

Encore un départ majeur pour acheter du lourd

Un plan qui se déroule comme prévu, sachant qu’il y aura ensuite une deuxième vague de mercato plus tardive, quand les choses seront plus claires sur le plan financier et sportif. Néanmoins, tout peut évoluer en fonction des aléas du mercato, c’est pourquoi l’OL travaille la Juventus au corps pour essayer de récupérer Loïs Openda.

La Juventus avait misé très gros sur le Belge, déboursant plus de 45 millions d’euros pour le faire venir de Leipzig. Impossible dès lors de ne pas apporter quelques garanties, même en cas de prêt avec option d’achat. L’OL aimerait bien apporter des arguments financiers pour éviter qu’Openda ne rejoigne l’Eintracht Francfort, assez chaud sur le dossier également, selon Sky Italia.

Il n’y aura toutefois pas de miracle pour l’OL, qui ne peut pas attaquer en même temps sur tous les dossiers du mercato sans avoir réussi une prochaine grosse vente. Celle de Malick Fofana est même espérée en interne, puisque plusieurs clubs anglais sont sur les rangs. Un départ de l’ailier belge permettrait de faire de la place pour son compatriote dans les rangs de l’Olympique Lyonnais. C’est le jeu des chaises musicales inévitable à Lyon en ce moment, et sans une deuxième belle vente, le dossier Openda a de grandes chances de passer sous le nez de Matthieu Louis-Jean.