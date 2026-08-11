ASSE : Le mercato s'emballe, 6 départs et 2 renforts actés

L'ASSE est loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Des arrivées, mais aussi des départs, sont encore attendus dans le Forez.

L' AS Saint-Etienne veut marquer les esprits cet été sur le marché des transferts et assume clairement ses ambitions. L'objectif est de tout mettre en œuvre pour jouer les premiers rôles en Ligue 2 et retrouver l'élite à l'issue de la saison. Ces dernières heures, les Verts ont notamment annoncé l'arrivée de Tamar Svetlin, international slovène qui évoluait à Korona Kielce. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard pourraient encore réaliser quelques coups pour renforcer l'effectif de Ian Cathro. Mais il faudra surtout surveiller le marché des départs dans les prochains jours.

L'AS Saint-Etienne a encore du travail

Selon les dernières informations de Peuple Vert, quatre joueurs sont plus que jamais invités à quitter l'ASSE : Pierre Ekwah, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic. Les deux dossiers les plus importants à gérer restent toutefois ceux de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Peu d'informations filtrent concernant les deux cracks de Saint-Etienne, mais leur départ semble de plus en plus probable. Du côté des arrivées, l'AS Saint-Etienne devrait encore se montrer active, avec la venue attendue de deux autres éléments susceptibles d'apporter une belle plus-value à l'effectif de Ian Cathro.

Les fans et observateurs des Verts ont donc encore de quoi espérer durant cette fin de mercato. En attendant, la Ligue 2 a repris ses droits et l'AS Saint-Etienne a frappé fort pour ses débuts en allant s'imposer largement sur la pelouse de Sochaux (3-0). Lors de la deuxième journée de championnat, les Stéphanois recevront Clermont dans un stade Geoffroy-Guichard qui devrait donner de la voix pour pousser les siens à enchaîner. Avec des ambitions clairement affichées, les Verts devront désormais confirmer ce très bon départ et continuer à construire un effectif capable de tenir la distance dans la course à la montée.