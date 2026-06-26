L’OL reste en Ligue 1, trois recrues signent

L'OL a vu son enveloppe pour le mercato être validée par la DNCG, ce qui va permettre d'enregistrer rapidement trois nouveaux joueurs pour cet été.

Dans la foulée de la décision de la DNCG, l’Olympique Lyonnais peut pousser un gros ouf de soulagement. Seul l’encadrement de la masse salariale a été décidé, ce va qui va permettre de faire un mercato plus serein que l’an dernier. Ainsi, trois joueurs vont signer dans les prochains jours, même si cela aura le don de faire gonfler la masse salariale, puisque le départ d’Afonso Moreira n’était pas celui d’un joueur parmi les plus gros salaires de l’effectif. Mais l'encadrement de la masse salariale porte sur celle qui a été présentée dans le budget de Michele Kang, et laisse probablement un peu de marge en plus pour l'OL.

Pas de quoi freiner l’OL, qui a bouclé trois recrues affirme L’Equipe, avec le dernier accord obtenu ce vendredi pour l’arrivée de Mohamed Ouédraogo. Pour faire venir l’arrière gauche du Burkina Faso, l’OL a lâché 2 millions d’euros, et 0,5 ME de bonus éventuels, à sa formation autrichienne. Julien Duranville et Mads Bidstrup sont les deux autres recrues lyonnaises de l’été.

Si l’OL a récupéré 30 millions d’euros avec Afonso Moreira, ce sont près de 18 ME qui vont repartir dans l’autre sens pour ces trois recrues.