L’OL reste en Ligue 1, trois recrues signent

L’OL reste en Ligue 1, trois recrues signent

OL26 juin , 18:30
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL a vu son enveloppe pour le mercato être validée par la DNCG, ce qui va permettre d'enregistrer rapidement trois nouveaux joueurs pour cet été.
Dans la foulée de la décision de la DNCG, l’Olympique Lyonnais peut pousser un gros ouf de soulagement. Seul l’encadrement de la masse salariale a été décidé, ce va qui va permettre de faire un mercato plus serein que l’an dernier. Ainsi, trois joueurs vont signer dans les prochains jours, même si cela aura le don de faire gonfler la masse salariale, puisque le départ d’Afonso Moreira n’était pas celui d’un joueur parmi les plus gros salaires de l’effectif. Mais l'encadrement de la masse salariale porte sur celle qui a été présentée dans le budget de Michele Kang, et laisse probablement un peu de marge en plus pour l'OL.
Pas de quoi freiner l’OL, qui a bouclé trois recrues affirme L’Equipe, avec le dernier accord obtenu ce vendredi pour l’arrivée de Mohamed Ouédraogo. Pour faire venir l’arrière gauche du Burkina Faso, l’OL a lâché 2 millions d’euros, et 0,5 ME de bonus éventuels, à sa formation autrichienne. Julien Duranville et Mads Bidstrup sont les deux autres recrues lyonnaises de l’été.
Si l’OL a récupéré 30 millions d’euros avec Afonso Moreira, ce sont près de 18 ME qui vont repartir dans l’autre sens pour ces trois recrues.
Articles Recommandés
Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement de l'OL
OL

L’OL change tout et nomme un nouveau directeur sportif

Cdm 2026 La Compo De La Norvege Mbappe Va Samuser
Equipe de France

CdM 2026 : La compo de la Norvège, Mbappé va s'amuser

Senegal Irak Les Compos 21h00 Sur Bein 2
Mondial 2026

Sénégal - Irak : les compos (21h00 sur BeIN 2)

Norvege France Les Compos 21h Sur M6 Et Bein Sports 1
Equipe de France

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

26 juin , 20:30
L’OL change tout et nomme un nouveau directeur sportif
26 juin , 20:01
CdM 2026 : La compo de la Norvège, Mbappé va s'amuser
26 juin , 19:48
Sénégal - Irak : les compos (21h00 sur BeIN 2)
26 juin , 19:41
Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)
26 juin , 19:31
Officiel : Michael Cuisance signe au RC Lens
26 juin , 19:15
Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos
26 juin , 19:01
Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !
26 juin , 19:00
« Allez les Verts », la France made in USA contre la Norvège
26 juin , 18:38
Michele Kang confirme avoir racheté l’OL

Derniers commentaires

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

Sérieux ? Y a t’il moyen de retrouver un article de ce que tu avances ?

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Exactement la même que pour l'OM... Elle sont où toutes les trolls qui sont venus bavé sur les articles de l'OM ??? Je rigole 🤣😂😂🤣

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Parfait, pareil pour Lee, on essaye de dégoter 40 pour RKM, et ca fait 130M€ ca paye Diomande (meme si pas plus de 100, faut pas ceder !) ce qui entrainera le départ de Barcola (100M) et il reste 130M pr un DD en doublure, un milieu (Bouaddi ?), un 9 et un DC (Ordonez ?), on aura juste a sortir un peu de notre poche mais en vrai ca serait propre ;)

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Très grosse prise de risque sur la compo. Ça va fair du bien de faire souffler les remplaçants.

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Parce que mc court il aime L OM, sinon il aurait laissé couler le club , un grand merci à mc court

Mccourt A Paye La Dncg Sanctionne Quand Meme Lom

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading