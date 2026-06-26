Michele Kang confirme avoir racheté l’OL

Michele Kang confirme avoir racheté l’OL

OL26 juin , 18:38
parGuillaume Conte
8
Ajouter comme source préférée sur Google
Conférence de presse de gala ce vendredi soir à Lyon, avec l'intronisation de Michele Kang comme propriétaire et actionnaire principale de l'OL après des années de gestion confuse avec John Textor.
Déjà présidente depuis un an, Michele Kang est désormais officiellement la propriétaire de l’Olympique Lyonnais. La femme d’affaire, arrivée dans les bagages de John Textor, s’est rapidement détachée de l’Américain pour participer activement à la sauvegarde du club rhodanien en Ligue 1 l’été dernier. Depuis, sa gestion rigoureuse tout en continuant à être offensive sur de nombreux dossiers, a réussi à séduire à la fois les suiveurs de l’OL, comme les créanciers. Une performance rare qui lui a permis de continuer sur sa lancée et d’oeuvrer ainsi au rachat du club lyonnais.
Ce vendredi soir en conférence de presse, elle a ainsi annoncé avoir finalisé le rachat de l’OL et en être désormais la prioritaire et l’actionnaire majoritaire de l’OL. « Je suis fière d’annoncer et de confirmer que je suis la propriétaire majoritaire du légendaire Olympique lyonnais.Je suis extrêmement heureuse que cette opération ait abouti. Grâce à un effort sans précédent, nous avons pu conclure cette transaction en un temps record et permettre à l'OL d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. C'est un immense soulagement pour tous ceux qui aiment ce club. Nous pouvons désormais nous concentrer sur le football et travailler à nos objectifs sportifs pour briller à nouveau en Europe. C’était l’un des challenges les plus durs de ma vie. Je n’aurais pas démarré l’aventure si je ne croyais pas en l’OL », a confié dans un communiqué celle qui détient désormais 87 % des parts du club, rachetés pour 30 millions de dollars (26 ME). La dette a subi un rééchelonnement permettant aux créanciers, qui ont également fait un effort, de trouver leur compte. Et désormais, les dettes d’OL Groupe à l’égard d’Eagle Football sont définitivement oubliées.
Articles Recommandés
Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement de l'OL
OL

L’OL change tout et nomme un nouveau directeur sportif

Cdm 2026 La Compo De La Norvege Mbappe Va Samuser
Equipe de France

CdM 2026 : La compo de la Norvège, Mbappé va s'amuser

Senegal Irak Les Compos 21h00 Sur Bein 2
Mondial 2026

Sénégal - Irak : les compos (21h00 sur BeIN 2)

Norvege France Les Compos 21h Sur M6 Et Bein Sports 1
Equipe de France

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

26 juin , 20:30
L’OL change tout et nomme un nouveau directeur sportif
26 juin , 20:01
CdM 2026 : La compo de la Norvège, Mbappé va s'amuser
26 juin , 19:48
Sénégal - Irak : les compos (21h00 sur BeIN 2)
26 juin , 19:41
Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)
26 juin , 19:31
Officiel : Michael Cuisance signe au RC Lens
26 juin , 19:15
Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos
26 juin , 19:01
Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !
26 juin , 19:00
« Allez les Verts », la France made in USA contre la Norvège
26 juin , 18:30
L’OL reste en Ligue 1, trois recrues signent

Derniers commentaires

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

Sérieux ? Y a t’il moyen de retrouver un article de ce que tu avances ?

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Exactement la même que pour l'OM... Elle sont où toutes les trolls qui sont venus bavé sur les articles de l'OM ??? Je rigole 🤣😂😂🤣

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Parfait, pareil pour Lee, on essaye de dégoter 40 pour RKM, et ca fait 130M€ ca paye Diomande (meme si pas plus de 100, faut pas ceder !) ce qui entrainera le départ de Barcola (100M) et il reste 130M pr un DD en doublure, un milieu (Bouaddi ?), un 9 et un DC (Ordonez ?), on aura juste a sortir un peu de notre poche mais en vrai ca serait propre ;)

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Très grosse prise de risque sur la compo. Ça va fair du bien de faire souffler les remplaçants.

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Parce que mc court il aime L OM, sinon il aurait laissé couler le club , un grand merci à mc court

Mccourt A Paye La Dncg Sanctionne Quand Meme Lom

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading