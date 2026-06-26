Michele Kang confirme avoir racheté l’OL

Conférence de presse de gala ce vendredi soir à Lyon, avec l'intronisation de Michele Kang comme propriétaire et actionnaire principale de l'OL après des années de gestion confuse avec John Textor.

Déjà présidente depuis un an, Michele Kang est désormais officiellement la propriétaire de l’Olympique Lyonnais. La femme d’affaire, arrivée dans les bagages de John Textor, s’est rapidement détachée de l’Américain pour participer activement à la sauvegarde du club rhodanien en Ligue 1 l’été dernier. Depuis, sa gestion rigoureuse tout en continuant à être offensive sur de nombreux dossiers, a réussi à séduire à la fois les suiveurs de l’OL, comme les créanciers. Une performance rare qui lui a permis de continuer sur sa lancée et d’oeuvrer ainsi au rachat du club lyonnais.

Ce vendredi soir en conférence de presse, elle a ainsi annoncé avoir finalisé le rachat de l’OL et en être désormais la prioritaire et l’actionnaire majoritaire de l’OL. « Je suis fière d’annoncer et de confirmer que je suis la propriétaire majoritaire du légendaire Olympique lyonnais.Je suis extrêmement heureuse que cette opération ait abouti. Grâce à un effort sans précédent, nous avons pu conclure cette transaction en un temps record et permettre à l'OL d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. C'est un immense soulagement pour tous ceux qui aiment ce club. Nous pouvons désormais nous concentrer sur le football et travailler à nos objectifs sportifs pour briller à nouveau en Europe. C’était l’un des challenges les plus durs de ma vie. Je n’aurais pas démarré l’aventure si je ne croyais pas en l’OL », a confié dans un communiqué celle qui détient désormais 87 % des parts du club, rachetés pour 30 millions de dollars (26 ME). La dette a subi un rééchelonnement permettant aux créanciers, qui ont également fait un effort, de trouver leur compte. Et désormais, les dettes d’OL Groupe à l’égard d’Eagle Football sont définitivement oubliées.