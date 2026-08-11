PSG : Luis Enrique a une très mauvaise nouvelle pour Mbappé

Qui sera le prochain Ballon d'Or ? Le débat est ouvert. Pas pour Luis Enrique, pour qui Fabian Ruiz coche toutes les cases et laisse ses concurrents bien loin.

Gagner la Coupe du monde n’assure pas forcément du Ballon d’Or. Pour la saison 2025-2026, les votes risquent d’être plus serrés que jamais. Chez les champions du monde, Rodri est vu comme un sérieux candidat en raison de sa capacité à être le métronome de l’Espagne, même s’il a été beaucoup moins en vue, entre blessures et résultats décevants, avec Manchester City.

Il faut aussi se tourner chez les champions d’Europe du PSG , où Ousmane Dembélé a encore impressionné avec sa faculté à porter son équipe en étant certes moins décisif, mais capable d’éclats tout en jouant pour le collectif. Le nom de Khvicha Kvaratskhelia a même été murmuré, le Géorgien étant le grand bonhomme de la campagne européenne du Paris SG.

Luis Enrique chambre Fabian Ruiz

Il y a aussi le coté statistiques qui compte toujours beaucoup chez les juges. Kylian Mbappé a empilé les buts avec le Real Madrid et l’équipe de France, devenant même le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Devant un certain Lionel Messi, dont la Coupe du monde, en dehors de la finale, est tout de même une merveille.

Mais pour Luis Enrique, le débat est clôt. Lors d’un entrainement avec le PSG, l’entraineur espagnol a livré son verdict en chambrant Fabian Ruiz. « Fabián a gagné la Coupe du Monde, il y a deux ans l’Euro, le back-to-back en Ligue des Champions, la Ligue des nations… Ballon d’or », a résumé le technicien espagnol, pour qui son compatriote mériterait la récompense pour son niveau affiché lors des dernières saisons. C’est une possibilité, même si le milieu de terrain, aussi utile que discret, n’a pas forcément été aussi présent et aussi fort avec Paris la saison dernière. En tout cas, il coche tous les critères après une saison pleine, où il a en effet remporté la Ligue des Champions et la Coupe du monde.