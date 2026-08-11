L'OL connait le nom de sa dernière recrue de l'été

L'OL connait le nom de sa dernière recrue de l'été

OL11 août , 9:20
parGuillaume Conte
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L'OL se garde un dernier transfert sous la main si le mois d'août se passe bien. La cellule de recrutement a repéré la perle rare du côté de Toulouse.
Pour un club en difficulté financière et qui est toujours dans le collimateur de la DNCG, l’Olympique Lyonnais est plutôt actif en ce mercato estival. Parti très fort, l’OL a toujours plusieurs opérations en réserve. Cela dépendra grandement du match de ce mardi soir contre le Sparta Prague, et de l’éventuel barrage probablement contre Fenerbahçe. Car une qualification pour la lucrative Ligue des Champions offrira forcément une aisance financière supérieure pour finir le mercato.

L'Olympiakos et Lens sont dessus

C’est aussi pour cela que la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais travaille sur une piste discrète, mais qui reste pour le moment active. Il s’agit de l’option menant à Cristian Casseres, le milieu de terrain de Toulouse, annonce le journaliste Sébastien Vidal. L’Olympiakos aimerait bien le faire venir mais aucune offre n’a eu lieu pour le moment. Cela profite actuellement à l’OL, qui maintient le contact avec l’entourage du milieu de terrain du Vénézuela. Ce dernier, arrivé en 2023 à Toulouse pour un tout petit transfert d’un million d’euros, a depuis bien grandi et vaut quasiment 10 ME.
Lens l’a également dans son viseur, et ce dossier a de grandes chances de se décanter dans les dernières heures du mercato, sachant que le TFC ne possède aucune offre concrète actuellement, mais reste attentif au développement de ce cas. De quoi permettre à l’OL de bouger au bon moment pour le joueur de 26 ans qui a tapé dans l’oeil de Matthieu Louis-Jean, avec le profil d’un joueur d’impact, déjà expérimenté à la Ligue 1, et capable d’offrir des qualités différentes de Corentin Tolisso et Tyler Morton notamment.
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Vous êtes payés par Mc court pour écrire en permanence des articles à charge sur Lyon !!!!

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C’est là où j’ai du mal, sur le palmarès collectif il a tout gagné, mais intrinsèquement sa saison n’a pas crevé l’écran au contraire de Vitinha.

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