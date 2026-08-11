L'OL connait le nom de sa dernière recrue de l'été

Mais bien sûr !... et pourquoi pas aussi le donner à Lucas Hernandez. Mdr Ah merde... non... il n'est pas espagnol. ^^
Parce que vous croyez toujours aux buzziques journalistiques ?
Oui carrément d'accord
Vous êtes payés par Mc court pour écrire en permanence des articles à charge sur Lyon !!!!
C’est là où j’ai du mal, sur le palmarès collectif il a tout gagné, mais intrinsèquement sa saison n’a pas crevé l’écran au contraire de Vitinha.
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L’Olympiakos avance sur Cristian Casseres et a déjà pris contact avec l’entourage du milieu de Toulouse. L’OL surveille également le joueur de 26 ans, mais n’a pas encore ouvert de discussions avec le TFC. Sous contrat jusqu’en 2027, Casseres pourrait devenir l’un des dossiers à