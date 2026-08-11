1 minute de jeu, l'OM le met en vente pour 4 ME

Trop bien payé pour un remplaçant, Neal Maupay est poussé dehors sans grande conviction. Sky Sports annonce à la surprise générale que plusieurs clubs de Premier League sont sur lui.

Le mercato se décante à l’Olympique de Marseille , mais surtout dans un seul sens. Et pas celui espéré par les supporters. Les départs commencent à se multiplier, et Bruno Genesio, en marge de la belle victoire face à l’Athletic Bilbao ce dimanche, a tout de même reconnu qu’il ne s’était pas forcément attendu à ce que la situation soit aussi compliquée à l’OM.

Les joueurs en instance de départ sont très nombreux, et cela continue en attaque également, où il ne reste plus grand monde depuis que Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont trouvé preneurs. Profitant de cette situation, Neal Maupay a récupéré du temps de jeu lors de cette préparation, lui qui avait été prêté sans succès au FC Séville en janvier dernier.

L'OM n'en demande que 4 ME

Désormais, c’est un retour en Premier League qui se dessine pour l’ancien prodige de l’OGC Nice. L’ancien joueur d’Everton et de Brighton a des touches en Angleterre selon Sky Sports. Ce ne serait pas pour Tottenham, où Roberto De Zerbi n’a pas vraiment apprécié ses qualités quand il était entraineur de Marseille.

Un intérêt de Forest avait été évoqué au début de l’été, et le club de Premier League a des besoins offensifs qui n’ont pas encore été comblés. Les pistes en Premier League sont en tout cas les seuls envisageables pour Neal Maupay. Pablo Longoria lui a en effet octroyé un salaire de 3 millions d’euros par an, de quoi le mettre à la dernière place du Top10 des salaires actuels à l’OM.

Trop onéreux pour un joueur qui n’est qu’un remplaçant aux yeux de Bruno Genesio, même avec les départs déjà constatés dans ce secteur de jeu. C'était déjà le cas avec Roberto De Zerbi, puisque Maupay n'a joué qu'une minute la saison dernière avec Marseille, entrant en jeu en toute fin de match contre Nice. En cas d'offre, l'OM ne sera clairement pas trop gourmand pour son attaquant qui possède encore deux ans de contrat. Un transfert à 4 ME est envisagé.