La nouvelle recrue de l'OL effraie le Mondial 2026

Petit cadeau de John Textor à l’OL avant son départ, Matt Turner a été recruté par l’ancien patron du club rhodanien pour 8 millions d’euros en août 2025. Le gardien américain était titulaire cette nuit contre la Turquie.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais l’ont peut-être oublié, mais Matt Turner est un joueur du club rhodanien . Recruté par John Textor en août 2025 juste avant le départ de l’homme d’affaires américain, l’ancien gardien de Nottingham Forest a été prêté à New England aux Etats-Unis en 2025-2026. Il ne s’agissait que d’un prêt, ce qui signifier que Matt Turner va retrouver l’OL durant la pré-saison même si l’objectif du club rhodanien est bien évidemment de lui trouver une porte de sortie.

Les supporters lyonnais prient pour que Matthieu Louis-Jean réalise un nouveau miracle mais cette fois avec le départ d’un gardien que peu de clubs vont à priori s’arracher… encore moins après sa performance lors du match entre la Turquie et les Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi. Profitant d’un énorme turn-over de la part de Mauricio Pochettino, Matt Turner a disputé son premier match du Mondial 2026. Bilan : 3 tirs cadrés… et 3 buts. Ce qui a logiquement fait réagir les supporters de l’OL sur les réseaux sociaux.

3 tirs cadrés = 3 buts pour Turner

« On a une idée de son salaire ? J’ai peur qu’il soit potentiellement le plus gros salaire du club », « C’est pas possible de faire pire stat » et « Matt Turner un Vercoutre en plus nul » peut-on lire sur les réseaux sociaux. Les supporters de l’Olympique Lyonnais qui ont retrouvé de la confiance et l’amour de leur club après le départ de John Textor doivent encore supporter quelques cadavres dans les placards laissés par l’ex-propriétaire du club.

Même s’il n’est pas responsable de la situation, Matt Turner sera logiquement chassé par la direction lyonnaise cet été. Il n’y a plus qu’à espérer qu’un club, en Angleterre ou aux Etats-Unis par exemple, s’intéresse au portier de 32 ans. L’OL ne sera certainement pas gourmand sur l’indemnité du futur transfert de Matt Turner, dont la valeur marchande est estimée par Transfermarkt à 2,5 millions d’euros.