L'OM et le LOSC en guerre pour une révélation du Mondial
Orlando Gill

L'OM et le LOSC en guerre pour une révélation du Mondial

OM11 août , 11:00
parHadrien Rivayrand
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L'Olympique de Marseille est à la recherche d'un nouveau gardien de but. Les Phocéens portent notamment un grand intérêt à l'international paraguayen Orlando Gill.
L'OM n'a toujours pas signé le moindre joueur cet été au mercato. Tout pourrait néanmoins se décanter dans les prochains jours. Bruno Genesio attend notamment un nouveau gardien de but après le départ de Geronimo Rulli vers Manchester City. L'Olympique de Marseille souhaite s'attacher les services d'un portier expérimenté, capable de s'adapter à une pression XXL. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien trouver leur bonheur du côté du Paraguay.

Orlando Gill, la nouvelle trouvaille de l'OM ? 

Lors de la Coupe du monde 2026, Orlando Gill avait notamment fait forte impression avec le Paraguay. Le portier a attiré l'attention de nombreuses formations européennes, dont l'Olympique de Marseille. Selon des informations rapportées par ABC Deportes, les Phocéens sont très intéressés à l'idée de formuler une proposition pour Orlando Gill. Le Paraguayen dispose d'une clause libératoire fixée à 7 millions d'euros, un montant qui reste à la portée des Marseillais. Problème, l'OM n'est pas le seul club intéressé par les services de Gill. C'est également le cas du LOSC, qui a de son côté formulé une proposition pour recruter le gardien de 25 ans.

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La bataille est donc lancée entre les deux formations pour un joueur qui pourrait prochainement connaître sa première expérience en Europe. Au vu de son talent et de son potentiel, Orlando Gill pourrait rapidement s'épanouir en Ligue 1. Reste désormais à savoir si l'OM parviendra à prendre le dessus sur la concurrence et à convaincre le gardien paraguayen de rejoindre la Canebière. Une nouvelle piste très ambitieuse pour un club phocéen qui doit néanmoins composer plus que jamais avec de fortes contraintes financières et qui doit avant tout penser à dégraisser son effectif pour le moment.
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