Carton rouge pour la VAR, les arbitres reprennent le pouvoir

Mais bien sûr !... et pourquoi pas aussi le donner à Lucas Hernandez. Mdr Ah merde... non... il n'est pas espagnol. ^^
Parce que vous croyez toujours aux buzziques journalistiques ?
Oui carrément d'accord
Vous êtes payés par Mc court pour écrire en permanence des articles à charge sur Lyon !!!!
C’est là où j’ai du mal, sur le palmarès collectif il a tout gagné, mais intrinsèquement sa saison n’a pas crevé l’écran au contraire de Vitinha.
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🚨 L’UEFA veut CHANGER l’utilisation du VAR en Europe 🇪🇺 !!! L’instance lance "Clear Line" une nouvelle plateforme réunissant plus de 150 situations d’arbitrage afin d’uniformiser les décisions. 👉 Le VAR doit intervenir UNIQUEMENT en cas d’erreur claire et évidente. 👉 Fin