Carton rouge pour la VAR, les arbitres reprennent le pouvoir

Carton rouge pour la VAR, les arbitres reprennent le pouvoir

Foot Europeen11 août , 9:40
parGuillaume Conte
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Les matchs qui se décident devant un écran de contrôle, l'UEFA ne veut plus voir ça et a annoncé des décisions fortes pour uniformiser et minimiser la VAR.
Après le fiasco de la Coupe du monde, où la VAR a à plusieurs reprises été utilisée à l’encontre du règlement, l’UEFA a décidé de profiter de ce marasme pour contre-attaquer. L’instance européenne mise sur une uniformité des décisions arbitrales, une utilisation plus limitée de la VAR, et des arbitres qui prennent des décisions et ne peuvent revenir dessus qu’en cas d’erreur majeure.

La VAR tout le temps, c'est stop

Roberto Rosetti, patron de l’arbitrage à l’UEFA, a décidé d’aller à contre-courant de ce que vient de mettre en place la FIFA à la Coupe du monde. L’instance européenne a créé « Clear Line », une plateforme visant à uniformiser les décisions arbitrales et rappeler à quelle occasion la VAR pouvait être impliquée. L’idée est surtout d’être le modèle de l’arbitrage pour toute l’Europe, des championnats aux compétitions, et ne surtout pas voir de spécificités dans chaque pays pour l’utilisation de la vidéo dans l’arbitrage.
« La plateforme réaffirme l'un des principes fondamentaux du protocole VAR : l'assistance vidéo ne doit être utilisée qu'en cas d'erreur claire et évidente. Le VAR n'arbitre pas le match. Il est juste là pour des situations claires et des erreurs évidentes. Nous voulons des arbitres avec de la personnalité et un VAR qui n'est qu'une aide ponctuelle. Il faut conserver le football que l'on aime et que nos parents aimaient. Aujourd'hui, nous ne sommes pas très contents de l'usage qui est fait parfois du VAR, qui s'intéresse à des choses microscopiques », a prévenu dans L’Equipe Roberto Rosetti, qui sait que la FIFA a laissé faire la VAR et les arbitres du Mondial dans des utilisations de la vidéo qui étaient contraires aux lois du jeu. L'Argentine en a par exemple profité avec l'expulsion de Breel Embolo, qui n'entrait pas dans le cadre du protocole VAR d l'IFAB. De quoi ouvrir de dangereux précédents, ce qui n’a pas dérangé Gianni Infantino plus que cela.
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