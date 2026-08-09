Paris Sportifs : L'OL s'en sort contre Prague, c'est 96 euros pour vous

L'OL n'a plus le choix contre Prague et doit s'imposer nettement pour continuer à croire en une place en Ligue des Champions.

La reprise de la saison s’est très mal passée pour l’Olympique Lyonnais, qui a montré un visage inquiétant contre le Sparta Prague, en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Résultat, la formation de Paulo Fonseca est dos au mur avant le match retour, qui aura lieu ce mardi à Lyon.

Dans son Groupama Stadium, l’OL devra montrer un autre visage et s’imposer pour espérer se qualifier. Le scénario du match aller avec une défaite 2-1 rend le retour face au club tchèque très intéressant sur le plan des paris sportifs. Surtout avec l’offre que Foot01 et Winamax vous propose pour cette rentrée du football en cette saison 2026-2027.

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Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

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