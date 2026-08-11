PSG : Chevalier convoque les dirigeants et renvoie Suzuki en Italie

PSG : Chevalier convoque les dirigeants et renvoie Suzuki en Italie

PSG11 août , 8:40
parGuillaume Conte
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Le PSG a décidé de mettre le paquet pour recruter le gardien japonais Zion Suzuki, quitte à créer une grosse embrouille à ce poste entre les trois portiers du club.
Dans cette semaine bien plus musclée que les précédentes pour le Paris Saint-Germain, les choses vont aussi s’activer en ce qui concerne le mercato. Zion Suzuki est tout proche de signer. L’informateur italien Nicolo Schira évoque désormais un accord imminent pour un transfert de 36 millions d’euros, bonus compris. Le portier japonais va s’engager à Paris jusqu’en 2031. Les discussions se poursuivent encore à tous les niveaux, mais les agents de Suzuki viennent de rencontrer les dirigeants du PSG et n’ont désormais aucun doute sur sa future arrivée dans la capitale française.

Quel rôle pour Suzuki à Paris ?

Très solide pendant la Coupe du monde, le Japonais va donc quitter Parme et la Serie A pour l’aventure chez le double champion d’Europe. Mais c’est pour le moment encore l’incertitude en ce qui concerne son futur rôle. Matvey Safonov est le numéro 1, et Lucas Chevalier est sa doublure. Le portier français, décevant pour sa première saison au PSG, entend bien prendre sa revanche, et ne veut pas envisager une seule seconde un départ de Paris malgré l’arrivée de Suzuki.

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Le gardien arrivé du LOSC l’été dernier a ainsi demandé à ses dirigeants de faire un point pour clarifier les choses, et faire savoir qu’il ne comptait pas partir. « Très heureux de voir que plusieurs clubs s’intéressent à lui, Chevalier ne souhaite toutefois pas rester sur un échec et veut continuer à se battre pour sa place. S’il venait finalement à rester, la tendance serait plutôt à voir le gardien japonais prêté, afin de permettre à Chevalier de poursuivre son aventure parisienne », explique ainsi le compte spécialisé PSGInside-Actus, pour qui Paris pourrait bien prêter Suzuki dès sa signature afin que Luis Enrique conserve le même duo que la saison dernière.
Une décision qui resterait bizarre après avoir investi quasiment 40 millions d’euros sur un gardien certes jeunes, mais qui n’a pas 18 ans non plus. Le Japonais va avoir 24 ans, et s’il a surement été prévenu des intentions du PSG, le voir repartir en Italie où la Juventus aimerait l’avoir en prêt serait tout de même une grosse surprise pour les supporters parisiens.
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