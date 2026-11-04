Non au Barça et au PSG, JJ Gabriel signe au Real
JJ Gabriel a choisi le Real Madrid
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Derniers commentaires
je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.
blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix
et mec sergio il se fout de votre gueule quand tu auras compris ca!! et j'ai quand meme la liberté de repondre a qui je veut et a ce que je veut non ? ou c'est toi qui doit decidé? en plus tu es en train de dire que tu le connais pas comme quoi toi aussi tu repond a ce que tu veux(surtout quand c'est lyonnais) lol
les autres clubs n'embauchent pas Fonseca, ils le virent, AC Milan par exemple
Je sais pas, je le connais pas.... Par contre ce que je remarque c'est que les conneries irréelles de l'autre debile de sergio te choquent moins apparemment....
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11