Aller au contenu
JJ Gabriel

Non au Barça et au PSG, JJ Gabriel signe au Real

Mercato
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Dans le viseur du Paris Saint-Germain mais surtout du Barça, l’espoir de Manchester United JJ Gabriel va finalement s’engager au Real Madrid.
A seulement 16 ans, le milieu offensif anglais JJ Gabriel fait partie des joueurs les plus convoités en Europe. Il faut dire que le joueur de Manchester United sort d’une saison exceptionnelle avec les Red Devils, totalisant 26 buts et 4 passes décisives dans le championnat Premier League U18. Le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain ont ainsi manifesté leur intérêt pour tenter de le recruter gratuitement alors qu’il n’a toujours pas signé de contrat professionnel en faveur de son club formateur.
JJ Gabriel et son entourage s’étaient même rendus à Barcelone il y a quelques semaines afin de visiter les installations et d’approfondir les discussions. Elles n’ont pas abouti à un accord et c’est finalement le Real Madrid qui va rafler la mise. Le très fiable Matteo Moretto le confirme sur son compte X. « JJ Gabriel s'entraîne à Madrid en attendant de finaliser tous les détails de son transfert au Real Madrid, comme l'a raconté @benfeerr. Le FC Barcelone n'est plus dans la course » a publié le journaliste de Marca sur les réseaux sociaux.

JJ Gabriel a choisi le Real Madrid

Cette annonce met donc fin à la piste JJ Gabriel pour le Barça mais aussi pour le Paris Saint-Germain. Toujours à l’affût sur le marché des très jeunes joueurs, Luis Campos avait pris la température dans le dossier. Le PSG n’a toutefois jamais été en pole position, JJ Gabriel ayant visiblement d’autres plans pour son avenir que de signer en Ligue 1 malgré le savoir-faire de Luis Enrique avec les jeunes joueurs. La question n’est donc plus de savoir où JJ Gabriel va signer, mais plutôt de connaître la date de son transfert en direction du Real Madrid, qui va accueillir un grand talent offensif de plus dans les mois à venir.
Articles Recommandés
Ecoeure Lol Confirme Le Depart De Fonseca Pour 5 Me
OL

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Lom Elimine En Europa League Genesio En Reve
OM

L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

Le Havre Dhorasoo Envoie Son Cv Pour Lapres Digard
Le Havre

Le Havre : Dhorasoo envoie son CV pour l'après Digard

Un Coach Surprise Dans La Course Pour Entrainer Lol
OL

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Fil Info

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME
L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve
Le Havre : Dhorasoo envoie son CV pour l'après Digard
Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !
Le PSG vise un coup à 50 ME à Villarreal
PSG : Paris gagne 6-0, Désiré Doué prend une balle perdue
EdF : Deschamps l'a snobé, Camavinga lui dit merci
Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails
PSG : Le Qatar lâche 2 milliards pour l'achat du Parc

Derniers commentaires

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

et mec sergio il se fout de votre gueule quand tu auras compris ca!! et j'ai quand meme la liberté de repondre a qui je veut et a ce que je veut non ? ou c'est toi qui doit decidé? en plus tu es en train de dire que tu le connais pas comme quoi toi aussi tu repond a ce que tu veux(surtout quand c'est lyonnais) lol

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

les autres clubs n'embauchent pas Fonseca, ils le virent, AC Milan par exemple

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Je sais pas, je le connais pas.... Par contre ce que je remarque c'est que les conneries irréelles de l'autre debile de sergio te choquent moins apparemment....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading