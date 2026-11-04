Non au Barça et au PSG, JJ Gabriel signe au Real

Dans le viseur du Paris Saint-Germain mais surtout du Barça, l’espoir de Manchester United JJ Gabriel va finalement s’engager au Real Madrid.

A seulement 16 ans, le milieu offensif anglais JJ Gabriel fait partie des joueurs les plus convoités en Europe . Il faut dire que le joueur de Manchester United sort d’une saison exceptionnelle avec les Red Devils, totalisant 26 buts et 4 passes décisives dans le championnat Premier League U18. Le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain ont ainsi manifesté leur intérêt pour tenter de le recruter gratuitement alors qu’il n’a toujours pas signé de contrat professionnel en faveur de son club formateur.

JJ Gabriel et son entourage s’étaient même rendus à Barcelone il y a quelques semaines afin de visiter les installations et d’approfondir les discussions. Elles n’ont pas abouti à un accord et c’est finalement le Real Madrid qui va rafler la mise. Le très fiable Matteo Moretto le confirme sur son compte X. « JJ Gabriel s'entraîne à Madrid en attendant de finaliser tous les détails de son transfert au Real Madrid, comme l'a raconté @benfeerr. Le FC Barcelone n'est plus dans la course » a publié le journaliste de Marca sur les réseaux sociaux.

JJ Gabriel a choisi le Real Madrid