Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Les noms de Thiago Motta et de Carlos Vicens reviennent avec insistance pour prendre la succession de Paulo Fonseca à l’OL. Un troisième coach, dont l’identité n’a pas filtré, est également dans la course.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont déjà fait le deuil de Paulo Fonseca. Le départ de l’entraîneur portugais vers le Sporting s’est bouclé très rapidement et sera officialisé dans les heures à venir. Fonseca a déjà voyagé en direction du Portugal , où il a atterri dans la soirée de mardi. Son départ ne fait donc plus aucun doute, mais l’identité de son successeur demeure pour l’instant un mystère. Le grand favori n’est autre que l’Espagnol Carlos Vicens, sans club depuis son départ de Braga il y a quelques jours.

Le nom de Thiago Motta est aussi évoqué mais la piste menant à l’Italien semble trop complexe pour l’OL en raison de son important salaire. A en croire les informations de l’insider Lucas Company 15 sur X, un troisième entraîneur est dans la course. Son identité n’a pas encore filtré. « C'est une course à 3 pour le poste. Rien de figé en l'état puisque le club "veut se donner le temps" de trouver le bon profil. Motta, Vicens et ? J’ai pas l’info. Je trie ce qu’on me donne désolé » a-t-il publié sur les réseaux sociaux.