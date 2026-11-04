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Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

OL
parCorentin Facy
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Les noms de Thiago Motta et de Carlos Vicens reviennent avec insistance pour prendre la succession de Paulo Fonseca à l’OL. Un troisième coach, dont l’identité n’a pas filtré, est également dans la course.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont déjà fait le deuil de Paulo Fonseca. Le départ de l’entraîneur portugais vers le Sporting s’est bouclé très rapidement et sera officialisé dans les heures à venir. Fonseca a déjà voyagé en direction du Portugal, où il a atterri dans la soirée de mardi. Son départ ne fait donc plus aucun doute, mais l’identité de son successeur demeure pour l’instant un mystère. Le grand favori n’est autre que l’Espagnol Carlos Vicens, sans club depuis son départ de Braga il y a quelques jours.
Le nom de Thiago Motta est aussi évoqué mais la piste menant à l’Italien semble trop complexe pour l’OL en raison de son important salaire. A en croire les informations de l’insider Lucas Company 15 sur X, un troisième entraîneur est dans la course. Son identité n’a pas encore filtré. « C'est une course à 3 pour le poste. Rien de figé en l'état puisque le club "veut se donner le temps" de trouver le bon profil. Motta, Vicens et ? J’ai pas l’info. Je trie ce qu’on me donne désolé » a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

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Une petite indiscrétion qui a logiquement mis l’eau à la bouche des supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels sont bien sûr à l’affût pour savoir qui pourrait potentiellement prendre la suite de Paulo Fonseca dans la capitale des Gaules. C’est en tout cas Jorge Maciel qui sera sur le banc face à la Real Sociedad jeudi soir lors de la 4e journée de Ligue Europa. L’ancien adjoint de Paulo Fonseca sera-t-il encore présent en tant qu’intérimaire pour le déplacement sur la pelouse du Stade Brestois dimanche en Ligue 1 ? Rien n’est moins sûr. Matthieu Louis-Jean est en tout cas au travail pour dénicher le meilleur successeur possible à Paulo Fonseca, dont le départ au Sporting Portugal va permettre à l’OL de récolter 5 millions d’euros.
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Derniers commentaires

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Oui bien sur, avant hier l'ol pleurait le départ de mikhautadze au dernier jour du mercato, hier l'ol pleurait lé départ de malik fofana au dernier jour du mercato, aujourd'hui l'ol pleure le départ de fonseca au bout de 2 mois de championnat, et bien sur, demain l'ol va pleurer le départ de nuamah au premier jour du mercato hivernal... A un moment, il va falloir que le club arrete de pleurer et assume auprès de ses supporters sa stratégie du "tout est à vendre au plus offrant" car c'est bien kang qui valide touts ces départs de joueurs ou coach sous contrat.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.

L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

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