PSG : Paris gagne 6-0, Désiré Doué prend une balle perdue
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blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix
et mec sergio il se fout de votre gueule quand tu auras compris ca!! et j'ai quand meme la liberté de repondre a qui je veut et a ce que je veut non ? ou c'est toi qui doit decidé? en plus tu es en train de dire que tu le connais pas comme quoi toi aussi tu repond a ce que tu veux(surtout quand c'est lyonnais) lol
les autres clubs n'embauchent pas Fonseca, ils le virent, AC Milan par exemple
Je sais pas, je le connais pas.... Par contre ce que je remarque c'est que les conneries irréelles de l'autre debile de sergio te choquent moins apparemment....
Perso que ça soit Motta ou Vicens je suis pas fan. L'un n'a pas montré grand chose et l'autre prône un jeu qui n'est pas adapté à notre effectif. Je préfère qu'on garde Maciel car de mémoire il avait plutôt bien géré l'effectif lorsque Fonseca s'était fait suspendre. Il connait les joueurs et semble bien s'entendre avec eux. En espérant surtout qu'il ne parte pas avec Fonseca ...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11