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PSG : Paris gagne 6-0, Désiré Doué prend une balle perdue

PSG : Paris gagne 6-0, Désiré Doué prend une balle perdue

PSG
parCorentin Facy
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Le PSG a livré un match parfait mardi sur la pelouse de Villarreal en Ligue des Champions (6-0). Désiré Doué a marqué, mais l’attaquant formé au Stade Rennais peut faire encore beaucoup mieux.
Joueur en forme du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Désiré Doué était bien sûr titulaire mardi sur la pelouse de Villarreal. L’attaquant de l’équipe de France s’est mis en évidence en participant à la fête avec un but dans le premier quart d’heure pour lancer le PSG sur les bons rails en Espagne. La suite de son match a en revanche été plus discret, ce que regrette le journal L’Equipe.
Dans son édition du jour, le quotidien national a accordé à Désiré Doué la moins bonne note des joueurs du Paris Saint-Germain avec (seulement) 6/10. « C'est l'homme des statistiques de ce début de Ligue des champions côté parisien. Il a encore marqué (12e), mais aurait pu faire mieux sur plusieurs occasions (6e, 36e, 52e). Dans un match aussi ouvert, le Français doit être capable de terminer avec une feuille de statistiques encore plus étoffée » juge L’Equipe, plus exigeant que jamais avec Désiré Doué.

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Il est vrai que les espaces offerts par Villarreal tout au long de la rencontre auraient certainement dû permettre à Désiré Doué d’inscrire plus de buts ou d’être encore plus dangereux pour la défense espagnole. Au vu de l’épaisseur du score et de la prestation collective parfaite de son équipe, Luis Enrique s’en contentera. Mais l’entraîneur du PSG attendra beaucoup de Désiré Doué à l’avenir alors que l’ancien Rennais enfile à présent le costume de leader offensif de son équipe en raison des blessures d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia.
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Derniers commentaires

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

et mec sergio il se fout de votre gueule quand tu auras compris ca!! et j'ai quand meme la liberté de repondre a qui je veut et a ce que je veut non ? ou c'est toi qui doit decidé? en plus tu es en train de dire que tu le connais pas comme quoi toi aussi tu repond a ce que tu veux(surtout quand c'est lyonnais) lol

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

les autres clubs n'embauchent pas Fonseca, ils le virent, AC Milan par exemple

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Je sais pas, je le connais pas.... Par contre ce que je remarque c'est que les conneries irréelles de l'autre debile de sergio te choquent moins apparemment....

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Perso que ça soit Motta ou Vicens je suis pas fan. L'un n'a pas montré grand chose et l'autre prône un jeu qui n'est pas adapté à notre effectif. Je préfère qu'on garde Maciel car de mémoire il avait plutôt bien géré l'effectif lorsque Fonseca s'était fait suspendre. Il connait les joueurs et semble bien s'entendre avec eux. En espérant surtout qu'il ne parte pas avec Fonseca ...

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