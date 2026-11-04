Indice UEFA : La France en mauvaise posture malgré le PSG
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Sexy sur le papier ? 😏
Record menacé ou pas, on peut pas comparé l'OM son budget et son soit disant standing Inexistant avec le Bratislava, petit club a petit moyens EUX ! a moins qu'on me concede que l'OM est un petit club de merde (qui n'ont pas de petit moyens eux) et la ok je serais d'accord pour comparer a la rigeur, Bref Marseille c'est la honte ! les mecs nous plante a chaque fois a l'indice UEFA ! des vrais merdes
Je ne vois pas en quoi le PSG vainc sans peril en champions league.... Moi je ne suis pas supporter du PSG mais si t'aime le foot, si t'aime le jeu, si t'aime les beau joueurs, ce genre de réflexion comme la tienne me semble débile et hors de propos....Ou alors tu n'"aimes pa le football et tu regardes juste le logo sur les maillots pour juger...
Et sans Dembele, Kvara, Marqui et Nuno, on est juste MONSTRUEUX !!! Merci Lucho on vit une époque formidable, savourons les mecs et en route pour le 3 Peat
Sans doute parce que ce n'est pas du troll. Cessez d'être des gamins à lire de la provocation partout parce que votre égo ne supporte pas les avis inverses.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11