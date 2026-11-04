Indice UEFA : La France en mauvaise posture malgré le PSG

Malgré les excellents résultats du PSG, de nouveau vainqueur mardi en Ligue des Champions à Villarreal, le classement de la France sur la saison en cours est loin d’être satisfaisant.

Le Paris Saint-Germain réalise une campagne de Ligue des Champions tout simplement parfaite en 2026-2027 avec quatre victoires en quatre matchs pour le moment. Les hommes de Luis Enrique ont encore impressionné l’Europe mardi face à Villarreal en l’emportant largement 6-0, confortant sa place de leader de la phase de ligue de la C1. Les excellents résultats du double champion d’Europe en titre ne suffisent pas néanmoins à placer la France en bonne position au classement UEFA de la saison en cours. Et pour cause, la Ligue 1 se situe toujours derrière des pays comme l’Italie, les Pays-Bas mais aussi la Belgique et la Turquie.

Le constat est décevant mais la France se classe seulement 10e nation à l’indice UEFA de la saison 2027-2028 et cela malgré les excellents résultats du PSG, la faute à des résultats beaucoup moins glorieux de la part de Lens, Lille, Marseille ou encore Monaco et Rennes. Fort heureusement, l’indice UEFA de chaque pays pour définir le nombre de qualifiés est calculée grâce au ranking des cinq dernières saisons. Sur ce classement, la France est nettement mieux positionnée puisque la Ligue 1 se situe au 5e rang avec une courte avance sur le Portugal. L’Allemagne est 4e, l’Espagne est 3e et l’Italie est 2e derrière l’Angleterre, qui n’a aucune chance d’être rattrapée à court terme au vu de son énorme avance de points (106.685 points contre 91.017 pour l’Italie).