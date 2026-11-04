Aller au contenu
Indice UEFA : La France en mauvaise posture malgré le PSG

Indice UEFA : La France en mauvaise posture malgré le PSG

Coupe d'Europe
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré les excellents résultats du PSG, de nouveau vainqueur mardi en Ligue des Champions à Villarreal, le classement de la France sur la saison en cours est loin d’être satisfaisant.
Le Paris Saint-Germain réalise une campagne de Ligue des Champions tout simplement parfaite en 2026-2027 avec quatre victoires en quatre matchs pour le moment. Les hommes de Luis Enrique ont encore impressionné l’Europe mardi face à Villarreal en l’emportant largement 6-0, confortant sa place de leader de la phase de ligue de la C1. Les excellents résultats du double champion d’Europe en titre ne suffisent pas néanmoins à placer la France en bonne position au classement UEFA de la saison en cours. Et pour cause, la Ligue 1 se situe toujours derrière des pays comme l’Italie, les Pays-Bas mais aussi la Belgique et la Turquie.
Le constat est décevant mais la France se classe seulement 10e nation à l’indice UEFA de la saison 2027-2028 et cela malgré les excellents résultats du PSG, la faute à des résultats beaucoup moins glorieux de la part de Lens, Lille, Marseille ou encore Monaco et Rennes. Fort heureusement, l’indice UEFA de chaque pays pour définir le nombre de qualifiés est calculée grâce au ranking des cinq dernières saisons. Sur ce classement, la France est nettement mieux positionnée puisque la Ligue 1 se situe au 5e rang avec une courte avance sur le Portugal. L’Allemagne est 4e, l’Espagne est 3e et l’Italie est 2e derrière l’Angleterre, qui n’a aucune chance d’être rattrapée à court terme au vu de son énorme avance de points (106.685 points contre 91.017 pour l’Italie).

Lire aussi

LdC : Le PSG choque l'Europe à VillarrealLdC : Le PSG choque l'Europe à Villarreal
Articles Recommandés
Ldc 12 Defaites Bratislava Menace Le Record De Lom
Ligue des Champions

LdC : 12 défaites, Bratislava menace le record de l'OM

Ldc Programme Et Resultats De La 4e Journee
Ligue des Champions

LdC : Programme et résultats de la 4e journée

Ldc Lille Ramene Un Point De Son Periple A Bodo Glimt
Ligue des Champions

LdC : Lille ramène un point de son périple à Bodo Glimt

Ldc Le Psg Choque Leurope A Villarreal
Ligue des Champions

LdC : Le PSG choque l'Europe à Villarreal

Fil Info

LdC : 12 défaites, Bratislava menace le record de l'OM
LdC : Programme et résultats de la 4e journée
LdC : Lille ramène un point de son périple à Bodo Glimt
LdC : Le PSG choque l'Europe à Villarreal
OL : Paulo Fonseca scandalise Bertrand Latour
Un ancien dossier du PSG bientôt libre, l'OM attaque
OL : Paulo Fonseca a atterri au Portugal
OM : Genesio met fin à la punition d’Abdallah
PSG : Le rouleau compresseur parisien bat un énorme record

Derniers commentaires

L’OL s’étouffe devant le salaire de Thiago Motta

Sexy sur le papier ? 😏

LdC : 12 défaites, Bratislava menace le record de l'OM

Record menacé ou pas, on peut pas comparé l'OM son budget et son soit disant standing Inexistant avec le Bratislava, petit club a petit moyens EUX ! a moins qu'on me concede que l'OM est un petit club de merde (qui n'ont pas de petit moyens eux) et la ok je serais d'accord pour comparer a la rigeur, Bref Marseille c'est la honte ! les mecs nous plante a chaque fois a l'indice UEFA ! des vrais merdes

LdC : Le PSG choque l'Europe à Villarreal

Je ne vois pas en quoi le PSG vainc sans peril en champions league.... Moi je ne suis pas supporter du PSG mais si t'aime le foot, si t'aime le jeu, si t'aime les beau joueurs, ce genre de réflexion comme la tienne me semble débile et hors de propos....Ou alors tu n'"aimes pa le football et tu regardes juste le logo sur les maillots pour juger...

LdC : Le PSG choque l'Europe à Villarreal

Et sans Dembele, Kvara, Marqui et Nuno, on est juste MONSTRUEUX !!! Merci Lucho on vit une époque formidable, savourons les mecs et en route pour le 3 Peat

4 à la suite, l'OM revient dans la course

Sans doute parce que ce n'est pas du troll. Cessez d'être des gamins à lire de la provocation partout parce que votre égo ne supporte pas les avis inverses.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading