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EdF : Deschamps l'a snobé, Camavinga lui dit merci

EdF : Deschamps l'a snobé, Camavinga lui dit merci

Equipe de France
parHadrien Rivayrand
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Eduardo Camavinga n'a pas été sélectionné avec l'équipe de France pour disputer la dernière Coupe du monde. Un mal pour un bien, selon lui.
Le Real Madrid a misé l'été dernier sur le retour de José Mourinho. La pression qui entoure l'entraîneur portugais est énorme dans la capitale madrilène. Il faut dire que le Real Madrid sort de deux saisons très décevantes. Le Special One a de grandes ambitions pour son équipe et compte bien prendre en main un vestiaire qui n'est pas toujours facile à gérer. Eduardo Camavinga était annoncé sur le départ, mais le milieu de terrain français est finalement resté au sein du club merengue. L'arrivée de Mourinho lui a fait beaucoup de bien, notamment pour surmonter la déception de sa non-convocation pour la dernière Coupe du monde avec l'équipe de France.

Camavinga revenu plus fort que jamais

Marqué par cette période et par la décision de Didier Deschamps à son égard, Camavinga a néanmoins su rebondir et se remettre en question. Présent en conférence de presse ce mardi, le Tricolore a notamment déclaré : « Les derniers mois ont été difficiles pour moi, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça dans ma carrière. (…) J'ai travaillé très dur cet été, je suis beaucoup plus discipliné, j'ai beaucoup changé. (…) Je suis un homme changé, c'est sûr. Mourinho m'a dit qu'il me voulait et que je serais important pour lui. »

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Eduardo Camavinga est désormais plus épanoui au Real Madrid, mais aussi en équipe de France. Lors de la dernière trêve internationale, l'ancien joueur du Stade Rennais avait été convoqué par le nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane. Et il s'était montré très performant. De très bon augure pour un joueur qui reste très jeune (23 ans) et qui aura encore de belles occasions de briller sous le maillot des Bleus.
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Derniers commentaires

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Oui bien sur, avant hier l'ol pleurait le départ de mikhautadze au dernier jour du mercato, hier l'ol pleurait lé départ de malik fofana au dernier jour du mercato, aujourd'hui l'ol pleure le départ de fonseca au bout de 2 mois de championnat, et bien sur, demain l'ol va pleurer le départ de nuamah au premier jour du mercato hivernal... A un moment, il va falloir que le club arrete de pleurer et assume auprès de ses supporters sa stratégie du "tout est à vendre au plus offrant" car c'est bien kang qui valide touts ces départs de joueurs ou coach sous contrat.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.

L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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209621211011
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16951320191
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13941416133
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12933378-1
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