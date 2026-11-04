Le PSG vise un coup à 50 ME à Villarreal

Le PSG est à la recherche de jeunes talents capables de renforcer son effectif à plus ou moins long terme. Le profil d'Alberto Moleiro commence à faire parler de lui au sein du vestiaire francilien.

Le Paris Saint-Germain est le club à suivre cette saison après ses deux derniers sacres en Ligue des champions. Les Franciliens jouissent désormais d'une solide réputation et de nombreux jeunes joueurs souhaitent y signer. Ces derniers mois, le PSG a beaucoup misé sur des talents prometteurs en provenance de Liga. Les champions d'Europe pourraient poursuivre sur cette lancée en s'attachant les services d'une pépite de Villarreal.

Un nouvel Espagnol bientôt au PSG ?

Selon les informations d'El Nacional, le Paris Saint-Germain est en effet dans la course pour recruter Alberto Moleiro. Luis Enrique souhaitait même profiter du match de Ligue des champions entre les deux formations, ce mardi soir, pour observer de plus près le milieu offensif espagnol. Encore sous contrat avec Villarreal jusqu'en juin 2030, Moleiro est estimé à quelque 50 millions d'euros par son club. Le Paris Saint-Germain devra donc faire vite et bien s'il veut avoir une chance de recruter un joueur promis à un très bel avenir.

Nul doute que de savoir qu'il est courtisé par le champion d'Europe fera grand plaisir au joueur de 23 ans. En cas de signature au PSG, il découvrirait un nouvel environnement, mais aussi une exposition médiatique bien plus importante. Pas encore international espagnol, Moleiro pourrait notamment réaliser son rêve en rejoignant la sélection. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, il devra poursuivre sur sa très bonne lancée. Ses prestations lors des grands rendez-vous seront notamment déterminantes. Luis Enrique est en tout cas très séduit par son style de jeu.