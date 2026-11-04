Aller au contenu
Le PSG vise un coup à 50 ME à Villarreal
Moleiro

Le PSG vise un coup à 50 ME à Villarreal

PSG
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG est à la recherche de jeunes talents capables de renforcer son effectif à plus ou moins long terme. Le profil d'Alberto Moleiro commence à faire parler de lui au sein du vestiaire francilien.
Le Paris Saint-Germain est le club à suivre cette saison après ses deux derniers sacres en Ligue des champions. Les Franciliens jouissent désormais d'une solide réputation et de nombreux jeunes joueurs souhaitent y signer. Ces derniers mois, le PSG a beaucoup misé sur des talents prometteurs en provenance de Liga. Les champions d'Europe pourraient poursuivre sur cette lancée en s'attachant les services d'une pépite de Villarreal.

Un nouvel Espagnol bientôt au PSG ? 

Selon les informations d'El Nacional, le Paris Saint-Germain est en effet dans la course pour recruter Alberto Moleiro. Luis Enrique souhaitait même profiter du match de Ligue des champions entre les deux formations, ce mardi soir, pour observer de plus près le milieu offensif espagnol. Encore sous contrat avec Villarreal jusqu'en juin 2030, Moleiro est estimé à quelque 50 millions d'euros par son club. Le Paris Saint-Germain devra donc faire vite et bien s'il veut avoir une chance de recruter un joueur promis à un très bel avenir.

Lire aussi

PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »
Nul doute que de savoir qu'il est courtisé par le champion d'Europe fera grand plaisir au joueur de 23 ans. En cas de signature au PSG, il découvrirait un nouvel environnement, mais aussi une exposition médiatique bien plus importante. Pas encore international espagnol, Moleiro pourrait notamment réaliser son rêve en rejoignant la sélection. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, il devra poursuivre sur sa très bonne lancée. Ses prestations lors des grands rendez-vous seront notamment déterminantes. Luis Enrique est en tout cas très séduit par son style de jeu.
Articles Recommandés
Ecoeure Lol Confirme Le Depart De Fonseca Pour 5 Me
OL

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Lom Elimine En Europa League Genesio En Reve
OM

L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

Le Havre Dhorasoo Envoie Son Cv Pour Lapres Digard
Le Havre

Le Havre : Dhorasoo envoie son CV pour l'après Digard

Un Coach Surprise Dans La Course Pour Entrainer Lol
OL

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Fil Info

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME
L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve
Le Havre : Dhorasoo envoie son CV pour l'après Digard
Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !
Non au Barça et au PSG, JJ Gabriel signe au Real
PSG : Paris gagne 6-0, Désiré Doué prend une balle perdue
EdF : Deschamps l'a snobé, Camavinga lui dit merci
Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails
PSG : Le Qatar lâche 2 milliards pour l'achat du Parc

Derniers commentaires

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Oui bien sur, avant hier l'ol pleurait le départ de mikhautadze au dernier jour du mercato, hier l'ol pleurait lé départ de malik fofana au dernier jour du mercato, aujourd'hui l'ol pleure le départ de fonseca au bout de 2 mois de championnat, et bien sur, demain l'ol va pleurer le départ de nuamah au premier jour du mercato hivernal... A un moment, il va falloir que le club arrete de pleurer et assume auprès de ses supporters sa stratégie du "tout est à vendre au plus offrant" car c'est bien kang qui valide touts ces départs de joueurs ou coach sous contrat.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.

L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve

Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.

Un coach surprise dans la course pour entraîner l'OL !

je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading