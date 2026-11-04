Le PSG vise un coup à 50 ME à Villarreal
Un nouvel Espagnol bientôt au PSG ?
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Oui bien sur, avant hier l'ol pleurait le départ de mikhautadze au dernier jour du mercato, hier l'ol pleurait lé départ de malik fofana au dernier jour du mercato, aujourd'hui l'ol pleure le départ de fonseca au bout de 2 mois de championnat, et bien sur, demain l'ol va pleurer le départ de nuamah au premier jour du mercato hivernal... A un moment, il va falloir que le club arrete de pleurer et assume auprès de ses supporters sa stratégie du "tout est à vendre au plus offrant" car c'est bien kang qui valide touts ces départs de joueurs ou coach sous contrat.
Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.
Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.
je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.
blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11