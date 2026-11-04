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Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

OL
parCorentin Facy
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L’OL est tombé de haut en apprenant les envies d’ailleurs de Paulo Fonseca, qui va s’engager au Sporting Portugal. Le club rhodanien espérait prolonger son entraîneur, dont le contrat courait jusqu’en juin 2027.
C’est le coup de tonnerre de ce début de saison en Ligue 1. Malgré une très belle troisième place après 9 journées, l’Olympique Lyonnais va perdre son entraîneur. Paulo Fonseca va effectivement rejoindre le Sporting Portugal, qui va payer 5 millions d’euros aux Gones pour débaucher leur entraîneur de 53 ans. L’OL ne peut pas s’opposer à un tel mouvement sur le plan économique d’autant qu’il est crucial pour le club rhodanien d’économiser l’imposant salaire de Paulo Fonseca.
Reste que selon Hugo Guillemet, un départ de l’ancien Lillois en pleine saison n’entrait pas du tout dans les plans de Matthieu Louis-Jean et de Michele Kang. Le journaliste de L’Equipe raconte au contraire que l’OL avait très envie de prolonger Paulo Fonseca au-delà de juin 2027. L’entraîneur portugais avait de son côté très bien préparé son coup en demandant à ses agents de ficeler un accord avec le Sporting avant de mettre les dirigeants de l’OL dos au mur.
« On peut être déçu de la façon dont Fonseca s’en va car on voit bien qu’il a préparé son départ. Il a demandé à son agent de négocier avec le Sporting depuis plusieurs jours. Ensuite, il a demandé à ses dirigeants à l’OL de le laisser partir en pleine saison. Ce n’était pas du tout prévu car Lyon espérait le prolonger et discutait avec lui. C'est décevant car les dirigeants de l’OL ont toujours fait corps avec lui à des moments où ils auraient pu le licencier sans indemnité » explique d'abord Hugo Guillemet avant de poursuivre.
 Il n’a pas rendu cette loyauté dont lui a fait preuve le club
- Hugo Guillemet, journaliste pour L'Equipe
« On se rappelle de ce tête contre tête avec l’arbitre Benoît Millot un mois après son arrivée en février 2025. Le club est resté à fond derrière lui et l’a soutenu. Fonseca a été vraiment soutenu. Il n’a pas rendu cette loyauté dont lui a fait preuve le club dans les moments les plus difficiles » raconte le spécialiste de l’OL pour le journal L’Equipe. Une trahison très compliquée à digérer, aussi bien pour les dirigeants que pour les supporters lyonnais. Il va pourtant falloir passer outre et se projeter sur la suite alors que Paulo Fonseca a atterri mardi soir à Lisbonne avant probablement de s’engager d’ici la fin de la semaine jusqu’en 2030 en faveur du Sporting.

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Derniers commentaires

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

Oui bien sur, avant hier l'ol pleurait le départ de mikhautadze au dernier jour du mercato, hier l'ol pleurait lé départ de malik fofana au dernier jour du mercato, aujourd'hui l'ol pleure le départ de fonseca au bout de 2 mois de championnat, et bien sur, demain l'ol va pleurer le départ de nuamah au premier jour du mercato hivernal... A un moment, il va falloir que le club arrete de pleurer et assume auprès de ses supporters sa stratégie du "tout est à vendre au plus offrant" car c'est bien kang qui valide touts ces départs de joueurs ou coach sous contrat.

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Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.

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Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.

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je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix

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