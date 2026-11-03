LdC : 12 défaites, Bratislava menace le record de l'OM

Le Slovan Bratislava a concédé ce mardi une lourde défaite sur la pelouse de LASK (4-0). C’est le 12e revers de suite pour le club slovaque en Ligue des Champions. Le record de l’OM est menacé.

Qualifié pour la Ligue des Champions 2026-2027, le Slovan Bratislava peine terriblement à se mettre au niveau. La défaite lors de la première journée contre le Paris Saint-Germain n’aura malheureusement pas été un épiphénomène pour le club slovaque, qui a depuis enchaîné des revers contre Stuttgart, l’AS Roma et LASK ce mardi soir (4-0). La défaite concédée par l’équipe de Yaya Touré en Autriche est la douzième de suite en Ligue des Champions pour le Slovan Bratislava.

Le club basque n’est plus qu’à une seule défaite du record historique de l’Olympique de Marseille, qui avait concédé 13 défaites de suite avant de mettre fin à l’hémorragie. Autant dire que les supporters phocéens supporteront le Betis Séville et le Shakhtar Donetsk de toutes leurs forces lors des deux prochains matchs du Slovan Bratislava afin de se débarrasser de façon définitive de ce vieux record qui ne fait pas vraiment honneur à l’histoire de l’Olympique de Marseille.