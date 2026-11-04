OM : Départ de Paixao, sa femme confirme

L’OM s’est battu tout l’été pour conserver Igor Paixao, mais un départ de l’ailier brésilien reste d’actualité à court terme. Sa femme a lâché de nouveaux indices sur Instagram.

Le mercato a été très difficile à vivre pour Bruno Genesio et cela jusqu’à la dernière minute. L’entraîneur de l’OM a vu plusieurs de ses meilleurs joueurs quitter le navire, sans que Frank McCourt et la DNCG autorisent la moindre recrue en contrepartie. Fin août, c’est le potentiel départ d’Igor Paixao qui a fait trembler l’ancien coach de Lille, au point de mettre sa démission en jeu pour conserver l’ailier brésilien, indispensable pour garder un certain standard technique. L’OM a donc refusé un peu plus de 30 millions d’euros de la part de Sunderland pour garder Igor Paixao… mais pour combien de temps ?

A court ou moyen terme, un départ de l’ancien ailier de Feyenoord semble inéluctable pour renflouer les caisses du club olympien. Bruno Genesio en a certainement conscience, mais espère que ce départ sera repoussé à l’été prochain et non pas à cet hiver. Un doute existe car de leur côté, Igor Paixao et sa femme apprennent activement l’anglais. La compagne du Brésilien l’a confirmé sur Instagram en publiant une photo d’un cours d’Anglais en visio ce mardi soir, après l’entraînement d’Igor Paixao à la Commanderie. Pour les supporters olympiens, il est à présent évident que l’ailier de 25 ans va bientôt faire ses valises pour la Premier League.

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« Il veut pas plutôt prendre un cours pour éliminer ses adversaires en 1 contre 1 ? », « Bonne continuation Igor », « Qu’il parte ! On lui a donné trop d’importance il s’est senti pousser des ailes », « Ça veut dire qu'il veut bien aller a Sunderland » ou encore « Il veut pas prendre des cours de football vu son niveau récent ? » peut-on lire sur X, où les supporters digèrent mal de voir Igor Paixao se concentrer sur son avenir plus que sur son niveau actuel, assez décevant il faut bien le dire depuis le début de la saison, sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. En cas de départ, nul doute en tout cas que le club phocéen fera valoir ses droits et réclamera un prix important. La somme de 30 millions d’euros au minimum a été fixée par le board olympien.