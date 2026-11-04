PSG : Le Qatar lâche 2 milliards pour l'achat du Parc
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Le souci c'est que l'équipe va être sur les rotules si on veut du jeu prôner par Vicens. On a pas l'effectif pour jouer ce genre de tactique.
Avant de tirer des conclusions sur le résultat final et notre place dans les 6 premiers, attendons de voir ce que nous réserve le mercato de janvier.
je suis pour Maciel qui epaule vicens pour assurer la continuité du travail de Fonseca, en y ajoutant peut etre quelque chose.
blablabla il a toujours eu du taf dc c'est que il y a de la demande CQFD meme les plus grands se font viré footix
et mec sergio il se fout de votre gueule quand tu auras compris ca!! et j'ai quand meme la liberté de repondre a qui je veut et a ce que je veut non ? ou c'est toi qui doit decidé? en plus tu es en train de dire que tu le connais pas comme quoi toi aussi tu repond a ce que tu veux(surtout quand c'est lyonnais) lol
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11