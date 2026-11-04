PSG : Le Qatar lâche 2 milliards pour l'achat du Parc

Selon L’Equipe, le Qatar est prêt à investir entre 1,5 et 2 milliards d’euros pour l’achat de son stade, son agrandissement et des constructions annexes à ses abords. Un immense projet baptisé « Porte des Princes ».

Massy, Poissy… ou le Parc des Princes : quel sera le choix du Paris Saint-Germain dans les semaines à venir ? Le suspense reste entier tandis que chez les amoureux du club Bleu et Rouge, on continue bien sûr à espérer que le PSG reste dans son enceinte actuelle. Un rachat du Parc est possible mais seulement à certaines conditions pour le double champion d’Europe en titre. L’Equipe apporte quelques précisions sur le sujet dans son édition du jour.

« Si le double champion d'Europe venait à garder l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud pour son futur stade, il souhaite bénéficier à côté d'une zone exploitable (musée, grande boutique, logements, voire hôtel) tout au long de l’année » indique notamment le journaliste Arnaud Hermant avant d’ajouter : « En l'état actuel du projet, discuté avec la mairie de Paris sous le nom de Porte des Princes, c'est le quartier autour de la Porte de Saint-Cloud actuelle qui est ciblé, c'est-à-dire la station Total, le parking et les locaux adjacents, mais aussi le stade Géo-André » indique notre confrère.

Le quotidien national apporte par ailleurs quelques éléments financiers très importants en révélant que pour l’ensemble de son projet qui comprend l’achat du stade, l’agrandissement, les rénovations et les constructions annexes, le Qatar est prêt à investir entre 1,5 et 2 milliards d’euros. L’Equipe confirme par ailleurs que le temps des travaux, qui dureront logiquement de longs mois, le Paris Saint-Germain a de fortes chances de déménager au Stade de France.

Ce gigantesque projet de la part du PSG est en tout cas surveillé de près par le Stade Français, qui a la jouissance via une concession du stade Géo-André, lequel fait partie des plans du Paris SG pour l’avenir comme indiqué plus haut. Pour rappel, la direction parisienne avait récemment fait savoir que son choix serait rendu public en fin d’année. Une décision devrait par conséquent tomber assez rapidement.