Le PSG dit non à la signature de JJ Gabriel

Annoncé comme l'une des cibles du PSG lors du mercato de janvier, JJ Gabriel, jeune milieu offensif de 16 ans de Manchester United, ne signera pas chez les champions d'Europe. Paris n'a fait aucune offre et tient à le faire savoir à tout le monde.

A plusieurs reprises la presse anglaise a évoqué le grand intérêt du Paris Saint-Germain pour Joseph Junior Andreou Gabriel, plus connu sous le nom de JJ Gabriel. Âgé de 16 ans et formé à Manchester United, le joueur anglais souhaite quitter immédiatement les Red Devils. Et c'est dans ce cadre que le PSG, au même titre que le Real Madrid ou le Barça, a été cité comme l'un des clubs susceptibles de faire signer le milieu de terrain dès le mois de janvier.

Ces derniers jours, on évoquait même une finale Paris-Barcelone pour recruter le joueur mancunien. Mais, ce samedi, tout cela semble désormais relever du pur fantasme ou d'informations faites par un ou des agents intéressés dans un possible transfert de JJ Gabriel. Parce que deux journalistes français annoncent que le Paris Saint-Germain n'a fait aucune offre pour le joueur anglais, et qu'à priori s'il quitte Old Trafford, ce sera pour rejoindre un club de Liga, mais pas le Barça.

Journaliste pour Le Parisien, Benjamin Quarez enterre cette piste : « Alors que l’espoir de Manchester United JJ Gabriel (16 ans) agite le marché en ce moment, le PSG, lui, n’a fait aucune offre pour ce joueur. ». Et il a aussitôt été rejoint par Abdellah Boulma, qui en dit un tout petit peu plus sur les discussions autour de JJ Gabriel. « Le PSG n’a formulé aucune offre pour JJ Gabriel (16 ans), le jeune espoir de Manchester United. Le Real Madrid est actuellement le mieux placé pour le recruter », précise le journaliste indépendant sur ce même sujet. Autrement dit, toutes ces rumeurs venues d'Angleterre n'ont aucun fondement, Luis Enrique n'ayant visiblement pas d'intérêt pour l'international U17 anglais.