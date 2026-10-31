JJ Gabriel

Le PSG dit non à la signature de JJ Gabriel

PSG
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Annoncé comme l'une des cibles du PSG lors du mercato de janvier, JJ Gabriel, jeune milieu offensif de 16 ans de Manchester United, ne signera pas chez les champions d'Europe. Paris n'a fait aucune offre et tient à le faire savoir à tout le monde.
A plusieurs reprises la presse anglaise a évoqué le grand intérêt du Paris Saint-Germain pour Joseph Junior Andreou Gabriel, plus connu sous le nom de JJ Gabriel. Âgé de 16 ans et formé à Manchester United, le joueur anglais souhaite quitter immédiatement les Red Devils. Et c'est dans ce cadre que le PSG, au même titre que le Real Madrid ou le Barça, a été cité comme l'un des clubs susceptibles de faire signer le milieu de terrain dès le mois de janvier.
Ces derniers jours, on évoquait même une finale Paris-Barcelone pour recruter le joueur mancunien. Mais, ce samedi, tout cela semble désormais relever du pur fantasme ou d'informations faites par un ou des agents intéressés dans un possible transfert de JJ Gabriel. Parce que deux journalistes français annoncent que le Paris Saint-Germain n'a fait aucune offre pour le joueur anglais, et qu'à priori s'il quitte Old Trafford, ce sera pour rejoindre un club de Liga, mais pas le Barça.
Journaliste pour Le Parisien, Benjamin Quarez enterre cette piste : « Alors que l’espoir de Manchester United JJ Gabriel (16 ans) agite le marché en ce moment, le PSG, lui, n’a fait aucune offre pour ce joueur. ». Et il a aussitôt été rejoint par Abdellah Boulma, qui en dit un tout petit peu plus sur les discussions autour de JJ Gabriel. « Le PSG n’a formulé aucune offre pour JJ Gabriel (16 ans), le jeune espoir de Manchester United. Le Real Madrid est actuellement le mieux placé pour le recruter », précise le journaliste indépendant sur ce même sujet. Autrement dit, toutes ces rumeurs venues d'Angleterre n'ont aucun fondement, Luis Enrique n'ayant visiblement pas d'intérêt pour l'international U17 anglais.
Articles Recommandés
Lille A Reussi Son Plan Anti Thauvin
LOSC

Lille a réussi son plan anti-Thauvin

Le Havre Vire Didier Digard
Le Havre

Le Havre vire Didier Digard

Ligue 3
Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Tv Ol Angers Sur Quelle Chaine Et A Quelle Heure
Ligue 1

TV : OL - Angers, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Fil Info

Lille a réussi son plan anti-Thauvin
Le Havre vire Didier Digard
L3 : Programme TV et résultats de la 11e journée
TV : OL - Angers, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
Affaire Mbappé : La Liga a vraiment disparu de la télé chinoise
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
OM : Trois signatures annoncées cet hiver
Ang : Chelsea enfonce un peu plus Manchester United
PSG : Akliouche change de poste, Vitinha menacé

Derniers commentaires

OL : Une catastrophe annoncée en janvier, c'est la panique

Il faut impérativement battre Angers ensuite c'est 3 déplacements Real Sociedad Brest Lille

Ang : Chelsea enfonce un peu plus Manchester United

Un Match d’une médiocrité sans fin. Et pas une équipe supérieure à l’autre, zéro tactique, technique médiocre et juste de l’engagement et de la violence comme l’adore les rosbifs.… 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Le Havre vire Didier Digard

dommage. je pense que c est un bon entraineur. je le verrais bien avec un club comme Rennes par ex

OM : Ce défenseur avoue avoir joué « 26 matchs de merde »

Il est lucide Médigras, il reconnait qu'il était claqué au sol ...

Ballon d'Or : France Football porte plainte

oui comme pour ton Textor ou tu disais la meme chose abruti :)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading