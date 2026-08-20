L’OM et Rennes mijotent encore un deal de dernière minute

L'axe Rennes-Marseille peut de nouveau fonctionner cet été, avec l'intérêt de l'OM pour Alidu Seidu, qui est poussé dehors par le club breton. Mais niveau financier, cela coince doublement pour le moment.

Comme c’est le cas avec Deivid Washington , l’OM regarde chez les joueurs qui sont promis au banc de touche pour recruter malin cet été. Aller chercher une pépite de Chelsea peut être tentant, mais Grégory Lorenzi a aussi des idées en Ligue 1. C’est le cas chez un nouveau pensionnaire du loft du Stade Rennais.

L’OM et Rennes sont habitués à discuter pendant les périodes de mercato, et de nombreux joueurs ont fait les trajets dans les deux sens, que ce soit Lilian Brassier, Amine Gouiri, Ismaël Koné, Valentin Rongier ou Quentin Merlin. Désormais, Marseille ambitionne de recruter Alidu Seidu selon le média ghanéen Footy Africa.

L’énergique latéral droit des « Rouge et Noir » a appris cet été qu’il ne faisait pas partie des plans de Franck Haise et se cherche donc un nouveau point de chute. Le projet marseillais est susceptible de l’intéresser, mais il faut d’abord que les deux clubs se mettent d’accord sur la valeur de l’ancien joueur de Clermont. Rennes en demande au moins 8 ME, et la proposition marseillaise était très loin de ce montant. Elle n’a été effectuée qu'oralement, faute d’avoir le feu vert pour recruter, ce qui inspire aussi de la méfiance aux dirigeants bretons sur la finalisation de cette offre en cas d’accord.

La porte pour un transfert est donc ouverte, mais à la condition d’avoir une offre s’approchant de ce que cherche à récupérer Rennes, et que cette proposition soit formulée dans les règles de l’art. Tout devrait donc se décanter dans les derniers jours du mercato, qui approchent à grand pas, car l’OM a encore besoin d’une ou deux ventes pour pouvoir enfin recruter par la suite.