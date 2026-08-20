OM : McCourt se désengage et reçoit un ultimatum

Bruno Genesio a rencontré les groupes de supporters de l’OM mardi soir. L’occasion pour les habitués du Vélodrome de découvrir le nouvel entraîneur olympien et d’adresser un tacle à Frank McCourt.

S’il y a bien un homme qui échappe à toutes les critiques depuis le début de l’été à l’Olympique de Marseille, c’est Bruno Genesio. Arrivé en toute discrétion en provenance de Lille début juillet, l’entraîneur de 59 ans ne fait pas de vague. Positif, il s’adapte à une situation économique très compliquée et un mercato qui lui a retiré plusieurs titulaires (Greenwood, Aubameyang, Medina, Rulli) sans lui apporter la moindre recrue. Bruno Genesio ne se plaint pas pour autant et travaille avec le groupe à sa disposition, avec humilité et ambition.

Un état d’esprit qui plaît aux leaders des groupes de supporters de l’OM, qui ont justement rencontré Bruno Genesio mardi soir selon L’Equipe. Les échanges entre les supporters marseillais et leur nouvel entraîneur, qui était accompagné de Grégory Lorenzi et d’Alban Juster, ont été jugés positifs et constructifs. En revanche, un homme -pas présent lors de la réunion- a été vivement critiqué : le propriétaire Frank McCourt.

Bien qu’il remette systématiquement au pot pour boucher les trous devant la DNCG, l’Américain ne fait plus l’unanimité à Marseille. Cador des tribunes du Vélodrome, Rachid Zeroual s’est « ému » du désengagement de Frank McCourt et du « manque de visibilité du projet du Bostonien », écrivent nos confrères. Le quotidien national ajoute qu’avec des mots fleuris, le boss des Winners a demandé à Frank McCourt d’investir plus massivement dans le club pour qu’il garde une ambition forte… ou qu’il laisse sa place rapidement à un autre propriétaire.

Zeroual met un coup de pression à McCourt