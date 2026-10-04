Le Barça viré de la Ligue des champions, la peur grandit

Le Barça viré de la Ligue des champions, la peur grandit

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parHadrien Rivayrand
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Le FC Barcelone est pris dans l'affaire Negreira et pourrait le payer cher. Une exclusion de la Ligue des champions est désormais redoutée en Catalogne.
Le Barça fait partie des grands favoris pour le gain de la Ligue des champions cette saison. Les hommes d'Hansi Flick se pensent capables d'aller au bout et de mettre fin à l'hégémonie du Paris Saint-Germain. Mais les Catalans pourraient ne pas avoir l'occasion de défendre leurs chances jusqu'au bout...
Les pensionnaires du Camp Nou sont toujours pris dans l'affaire Negreira et pourraient finir par le payer très cher. La crainte grandit en Catalogne concernant de possibles sanctions qui pourraient faire date. L'UEFA réfléchirait actuellement à la réponse la plus appropriée...

Le Barça sur la touche, l'UEFA réfléchit 

Selon les informations de Marca, le FC Barcelone craint désormais une exclusion temporaire de la Ligue des champions. L'UEFA pourrait en effet imposer une sanction provisoire avant même qu'une décision définitive ne soit rendue. Les rapports indiquent notamment que l'instance dirigeante du football européen n'a pas à attendre les tribunaux espagnols avant de statuer.
La situation est donc suivie de très près en Catalogne. Une telle décision constituerait évidemment un énorme coup dur pour le club blaugrana, qui nourrit de grandes ambitions dans la compétition cette saison. Le FC Barcelone reste tout de même concentré sur la suite des opérations. Hansi Flick et ses hommes sont bien lancés en championnat et affronteront d'ailleurs le PSG en Ligue des champions, normalement, le 20 octobre prochain.

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Pour le moment, le flou le plus total règne autour du club catalan. Les dirigeants barcelonais vont devoir suivre attentivement les prochaines décisions de l'UEFA et espérer éviter une sanction qui pourrait avoir de lourdes conséquences sportives et financières. À l'instar de Manchester City, les Catalans pourraient ainsi être rattrapés par des affaires liées à des choix effectués par certains de leurs dirigeants par le passé.
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