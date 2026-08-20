Luis Henrique envoie un Brésilien à l’OM

Ce match aller n'aurait jamais dû se jouer à Rennes pour éviter tout conflit mais sur terrain neutre quitte à partager la billetterie. Rennes a sauté sur l'occasion pour se gaver sans le moindre esprit sportif et va désormais crier au scandale...
et bien , comme dit Guillaume Conte , si c'est entre l'ol et l'ol , il va sûrement hésiter !
Un roman pour dire ...rien de plus bravo
D.doue et balogun je suis content
Souhaitons la victoire de Toulouse
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🚨🔵🇧🇷 #PL | ❗️L’OM a pris des renseignements sur Deivid Washington, l’attaquant de Chelsea. ➡️ De son côté, le Brésilien s’est également renseigné sur l’OM, la ville et le club auprès de Luis Henrique, l'ancien Marseillais. 💰Strasbourg et Séville ont déjà formulé une offre