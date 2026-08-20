Luis Henrique envoie un Brésilien à l’OM

Luis Henrique envoie un Brésilien à l’OM

OM20 août , 16:30
parGuillaume Conte
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L'OM cherche à faire venir Deivid Washington, qui ne joue pas à Chelsea, et compte sur ses anciens joueurs pour faire le travail de rabattage.
A l’image de l’OL l’été dernier, l’OM va devoir se montrer ingénieux pour recruter en cette fin de mercato. L’été a paru interminable aux supporters marseillais, qui en viennent même à se demander si un nouveau joueur va poser ses valises sur le Vieux Port avant le 1er septembre.
Grégory Lorenzi travaille tout de même sur des arrivées, avec des tentatives pour séduire des joueurs en quête de temps de jeu et d’exposition européenne afin de relancer leur carrière. C’est en ce sens que le directeur sportif de l’OM s’est rapproché de Chelsea pour essayer de récupérer Deivid Washington. L’idée d’aller piocher dans le réservoir inépuisable des Blues a du sens, car à chaque fin d’été, le club londonien a besoin de vider son effectif toujours trop copieux.
Deivid Washington est un avant-centre brésilien d’1,87 m recruté par Chelsea à Santos dès 2023, pour la somme de 16 ME. Renvoyé dans le club de Neymar, il est revenu à Londres l’été dernier sans parvenir à se faire sa place, se contentant de quelques minutes en FA Cup ou deux apparitions minimalistes en Premier League. L’idée de se faire prêter en Europe pour s’acclimater a donc du sens pour ce joueur qui possède encore quatre ans de contrat.
Selon Foot Mercato, Strasbourg et Séville sont déjà en discussions avec Chelsea, ce qui est assez facile pour le Racing. Mais l’OM arrive et peut proposer un temps de jeu quasiment garanti au jeune brésilien. Ce dernier s’est renseigné sur la possibilité de rejoindre Marseille, et a notamment demandé son avis à son compatriote et ancien marseillais Luis Henrique.
L’idée de se faire prêter Washington et d’avoir un vrai avant-centre dans l’effet séduit à l’OM, et les discussions sont lancées même si Strasbourg a forcément un avantage en cas d’intérêt avéré étant donné ses relations avec le pensionnaire de Stamford Bridge.
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