OM : Paixao révèle son futur club, c’est une surprise

Retenu à tout prix cet été au mercato, Igor Paixao ne répond pas aux attentes pour le moment. Cela ne l'empêche pas de rêver d'un club qu'il souhaite plus que tout rejoindre dans sa carrière.

Joueur le plus cher de l’Olympique de Marseille, Igor Paixao a failli partir par la petite porte en rejoignant Sunderland cet été. Retenu par la manche par Bruno Genesio, l’ailier marseillais a toutefois compris, vu l’état actuel du club provençal, qu’il ne ferait pas de vieux os à l’OM. A 26 ans, il avait pourtant le profil pour exploser en Provence, mais après son été compliqué, son rendement n’est plus aussi impressionnant.

Paixao assume sa passion pour Flamengo

Son départ en janvier ou en fin de saison prochaine risque bien d’avoir lieu, même s’il ne faut jurer de rien avec le mercato. La Premier League lui fait toujours les yeux doux, mais son rêve se situe ailleurs. Natif de Macapa, formé et révélé à Coritiba, Igor Paixao est persuadé qu’il jouera un jour pour l’un des clubs les plus populaires du pays : Flamengo.

Dans une interview pour la chaîne brésilienne Band, Igor Paixao s’est montré clair. « Je regarde les matchs de Flamengo quand ils ont lieu plus tôt. Je suis supporter de Flamengo grâce à mon père et mon grand-père. Depuis mon enfance. Ils m'ont toujours encouragé. La plupart des gens dans le Nord sont supporters de Flamengo ou de Corinthians , et j'ai choisi Flamengo. Un jour, je réaliserai aussi leur rêve. Si Dieu le veut, je porterai le maillot de Flamengo. C'est mon rêve d'enfant et celui de ma famille, fervente supportrice de Flamengo », a insisté le joueur de l’OM, qui affiche son désir pour le moment où il décidera de rentrer au Brésil.

Ce n’est pas le cas actuellement, et Paixao est sous contrat jusqu’en 2030 avec l’OM. Et avant de penser à son futur club au pays, l’ailier va devoir se remettre les idées à l’endroit et démontrer que Bruno Genesio a bien fait d’insister pour éviter de le voir partir cet été.