Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 5 octobre

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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4e journée de la Ligue des Nations :
Lundi 5 octobre
Ligue A :
20h45 : France - Belgique (sur TF1)
Italie - Turquie (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue B :
20h45 : Bosnie-Herzégovine - Pologne (sur L'Equipe Live Foot)
Irlande du Nord - Géorgie (sur L'Equipe Live Foot)
Roumanie - Suède (sur L'Equipe Live Foot)
Ukraine - Hongrie (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue C :
18h00 : Chypre - Lettonie
20h45 : Monténégro - Arménie (sur L'Equipe Live Foot)
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