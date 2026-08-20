L'OM négociait l'arrivée du gardien idéal, tout est annulé

L'OM négociait l'arrivée du gardien idéal, tout est annulé

OM20 août , 13:20
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM cherche toujours le gardien idéal pour compenser le départ de Geronimo Rulli à Manchester City. Une piste très sexy est creusée par le board marseillais en Allemagne, elle mène à Noah Atubolu.
L’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé le gardien qui aura la lourde tâche de faire oublier Geronimo Rulli, titulaire immuable dans les buts de l’OM depuis deux saisons et qui a rejoint Manchester City cet été. Ce vendredi, c’est Jeffrey de Lange qui va démarrer la saison comme titulaire face à Strasbourg, mais rien ne dit que le Néerlandais sera toujours l’option n°1 de Bruno Genesio le 1er septembre prochain. Grégory Lorenzi est clairement à la recherche d’un titulaire à ce poste et a exploré ces dernières semaines les dossiers Marcin Bulka, Guillaume Restes et Michele Di Gregorio, entre autres.
Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, un autre dossier est sur la table de la direction olympienne, celui de Noah Atubolu. Le gardien allemand de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat avec Fribourg et son profil semble idéal sur le papier. Relativement jeune, sélectionné avec l’Allemagne (sans jouer pour le moment) et très grand (1m90), il ferait sans doute oublier Geronimo Rulli. Le journaliste Florian Plettenberg de SkySports confirme que des négociations se sont tenues récemment entre l'OM et Fribourg pour la signature de Noah Atubolu.

L'OM insiste pour Noah Atubolu

« Noah Atubolu et l’Olympique de Marseille étaient en négociations avancées, mais l’accord a été mis en pause pour le moment depuis le week-end. L’Eintracht Francfort a inscrit ce gardien de but de 24 ans sur sa liste depuis qu’il est devenu clair qu’il souhaite quitter le SC Freiburg, comme révélé dans notre émission Transfer Update. Si Kaua Santos ou Michael Zetterer partent, Atubolu pourrait devenir une option sérieuse pour Francfort. Mais il est cher. À suivre jusqu’au dernier jour du mercato » a publié le spécialiste du mercato allemand. Un dossier à suivre pour l’Olympique de Marseille, qui est très chaud sur le dossier même si la concurrence et le prix de Noah Atubolu sont deux freins qui bloquent pour l’heure son arrivée à Marseille.

Lire aussi

OM : Lorenzi recrute à Nice pour remplacer HojbjergOM : Lorenzi recrute à Nice pour remplacer Hojbjerg
L’OM doit vendre, Timber se dévoue et vide son casierL’OM doit vendre, Timber se dévoue et vide son casier
Articles Recommandés
Zuriko Davitashvili peut croire à la Ligue 1
ASSE

Davitashvili menace tout le mercato de l'ASSE

Gornik Zabrze Monaco A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Monaco

Gornik Zabrze - Monaco : A quelle heure et sur quelle chaine ?

Le Psg Craint Une Ligue 1 Truquee
PSG

Le PSG craint une Ligue 1 truquée

Om Depart Annonce Emerson Exfiltre En Urgence
OM

OM : Départ annoncé, Emerson exfiltré en urgence

Fil Info

20 août , 16:00
Davitashvili menace tout le mercato de l'ASSE
20 août , 15:40
Gornik Zabrze - Monaco : A quelle heure et sur quelle chaine ?
20 août , 15:20
Le PSG craint une Ligue 1 truquée
20 août , 15:00
OM : Départ annoncé, Emerson exfiltré en urgence
20 août , 14:40
TV : La Ligue 3 diffusée à l’arrache, Ligue1+ fait un aveu
20 août , 14:20
C’était sûr, la billetterie explose pour Rennes-PSG
20 août , 14:00
Barça : Le transfert de Koundé à Arsenal a capoté
20 août , 13:40
TV : Toulouse-OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 août , 13:00
ASSE : Stassin accepte l'offre de Strasbourg

Derniers commentaires

OL : Louis-Jean tente un coup XXL en Premier League

Faut pas trop abuser sur les prêt ! Ou alors des joueurs confirmés en relance comme Openda... Mais a moins qu'y ait une option d'achat interressante, jvois pas l'intérêt d'un prêt pour un jeune en devenir

OL : Louis-Jean tente un coup XXL en Premier League

Soit patient frérot ! Si l'équipe est huilé, l'un joue pour l'autre, ça peut révéler des profils! Après quelques mois on pourra faire le point...

PSG : Doué et Akliouche acceptent leur rôle de bouche-trous

Je pense que akliouche peut etre très intéressant dans le rôle de relayeur !!!!

OM : Trois offres envoyées pour lancer le mercato

Sauf qu il faut etre dans le top 3 ...meme 4 c est chaud .

OL : Un indésirable vendu 25 ME, l’espoir renaît

Ce qui me frustre avec lui c'est que le gars a été kicker en foot US et globalement on l'a vu mettre une seule mine dans la lucarne depuis qu'il est là

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading