L'OM négociait l'arrivée du gardien idéal, tout est annulé

L’OM cherche toujours le gardien idéal pour compenser le départ de Geronimo Rulli à Manchester City. Une piste très sexy est creusée par le board marseillais en Allemagne, elle mène à Noah Atubolu.

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé le gardien qui aura la lourde tâche de faire oublier Geronimo Rulli, titulaire immuable dans les buts de l’OM depuis deux saisons et qui a rejoint Manchester City cet été. Ce vendredi, c’est Jeffrey de Lange qui va démarrer la saison comme titulaire face à Strasbourg, mais rien ne dit que le Néerlandais sera toujours l’option n°1 de Bruno Genesio le 1er septembre prochain. Grégory Lorenzi est clairement à la recherche d’un titulaire à ce poste et a exploré ces dernières semaines les dossiers Marcin Bulka, Guillaume Restes et Michele Di Gregorio, entre autres.

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, un autre dossier est sur la table de la direction olympienne, celui de Noah Atubolu. Le gardien allemand de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat avec Fribourg et son profil semble idéal sur le papier. Relativement jeune, sélectionné avec l’Allemagne (sans jouer pour le moment) et très grand (1m90), il ferait sans doute oublier Geronimo Rulli. Le journaliste Florian Plettenberg de SkySports confirme que des négociations se sont tenues récemment entre l'OM et Fribourg pour la signature de Noah Atubolu.

L'OM insiste pour Noah Atubolu