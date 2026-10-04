EdF : Le chouchou de Zidane répond déjà aux critiques
Da Cunha

EdF : Le chouchou de Zidane répond déjà aux critiques

Equipe de France
parHadrien Rivayrand
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Lucas Da Cunha est très apprécié par le staff de l'équipe de France et Zinédine Zidane. Le milieu de terrain de Côme veut néanmoins progresser pour montrer qu'il n'est pas là par hasard.
L'équipe de France a vu de nouveaux visages être convoqués par Zinédine Zidane. C'est notamment le cas de Lucas Da Cunha. Le milieu de terrain de Côme marche sur l'eau en Serie A et a logiquement été récompensé par une première convocation avec l'équipe de France. Malgré une petite erreur face à l'Italie, le Français aura montré de belles choses jusqu'à présent. Il pourrait encore gratter des minutes de jeu face à la Belgique ce lundi soir. Da Cunha promet en tout cas de tout donner sous le maillot des Bleus et souhaite prouver qu'il n'est pas là par hasard.

Da Cunha veut prouver des choses aux Français 

Lors de propos accordés à Téléfoot, le désormais nouvel international français a en effet indiqué sur son jeu et sa détermination :
« Je pense que mon jeu, ce n’est pas d’aller à l’impact. Je ne suis pas un joueur qui va récupérer beaucoup de ballons. Derrière, il faut que ça fasse la différence avec le pied, en prenant des risques, en essayant de jouer.
Maintenant, c’est à moi de prouver que ce n’était pas de la chance, que j’ai ce niveau-là, que ce soit en club et que j’ai aussi ce niveau en sélection. Et pour moi, ce sera important de continuer à le montrer. »

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Lucas Da Cunha a faim de matchs et veut prouver qu'il est à la hauteur de l'équipe de France, notamment après les premières critiques liées à son ballon perdu sur le but de l'Italie vendredi soir. Zinédine Zidane l'apprécie beaucoup et l'ancien joueur de Nice ne veut pas laisser passer sa chance. Le milieu de terrain sait toutefois qu'il devra continuer à travailler pour s'imposer durablement chez les Bleus.
Il a déjà réussi à convaincre certaines personnes de son utilité dans l'entrejeu, ce qui n'était pas gagné au vu de la concurrence dans ce secteur de jeu. À lui désormais de confirmer et de montrer que sa présence en équipe de France n'est pas due au hasard.
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