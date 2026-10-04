France-Belgique : Zidane a encore des surprises en stock

France-Belgique : Zidane a encore des surprises en stock

Equipe de France
parAlexis Rose
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Pour son quatrième et dernier match de cette première trêve internationale de la saison, l’équipe de France de Zinédine Zidane devrait changer de visage face à la Belgique, avec potentiellement plusieurs changements, notamment au poste de gardien.
Après avoir enchaîné deux victoires, face à la Turquie (1-0) et la Belgique (1-0), et concédé le nul contre l’Italie vendredi dernier (1-1), la bande de Zinédine Zidane va enchaîner un quatrième match en l’espace d’une dizaine de jours. Autant dire que le nouveau sélectionneur des Bleus va effectuer quelques changements par rapport au dernier match face à l’Italie. En effet, pour son match retour contre la Belgique au Stade de France, une semaine après sa victoire 1-0 à l'extérieur, la France pourrait aligner une équipe inédite.

Grande première pour Guillaume Restes ?

Selon les informations du Parisien, Zizou devrait offrir sa première sélection à Guillaume Restes. Appelé en tant que numéro deux derrière le titulaire indiscutable Mike Maignan, le portier de Toulouse se tient prêt à garder la cage des Bleus pour la première fois de sa carrière. Si Restes n’a pas été informé par son sélectionneur avant ce dimanche après-midi, Zidane a indiqué en conférence de presse d’avant-match qu’il avait tranché sur cette question du gardien avec son adjoint Fabien Barthez. Pour le reste de la défense, Jules Koundé et Andy Diouf devraient occuper les couloirs, avec Maxence Lacroix et Jérémy Jacquet en charnière centrale, sachant que Dayot Upamecano est suspendu.

Lepaul en pointe, Dembélé et Cherki sur le banc ?

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Au milieu, Manu Koné est attendu au poste de sentinelle, juste derrière Eduardo Camavinga, qui devrait avoir plus de temps de jeu après avoir montré de bonnes choses pendant tout ce rassemblement. Et le troisième poste de l’entrejeu pourrait être occupé par le Parisien Maghnes Akliouche. Pour le reste de l’équipe, Rayan Cherki et Ousmane Dembélé devraient rester sur le banc des remplaçants. Au contraire de Michael Olise, qui pourrait être une nouvelle fois titulaire à droite après avoir été impliqué sur les trois buts de l’ère Zidane. Sur l’aile gauche, Bradley Barcola pourrait être préféré à Désiré Doué. Et en pointe, le Rennais Estéban Lepaul a de grandes chances de connaître sa deuxième titularisation face aux Diables Rouges
La composition probable des Bleus face à la Belgique : Restes - Koundé, Jacquet, Lacroix, Diouf - Akliouche, Koné, Camavinga - Olise, Lepaul, Barcola.
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