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LdN : Le Portugal déjà qualifié, l'Allemagne bloquée en Grèce

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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Ce dimanche soir, lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations, le Portugal a déjà validé sa qualification pour la phase finale et l’Allemagne a encore buté sur la Grèce.
Sans Cristiano Ronaldo, tout roule pour le Portugal ! Vainqueur de son quatrième match en autant de journées face à la Norvège (2-1), avec notamment un but de l’ancien Parisien Ramos, le Portugal a d'ores et déjà validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. En effet, leader du Groupe 4 de la Ligue A avec 12 points, le groupe de Jorge Jesus dispose de neuf points d’avance sur le troisième à deux journées de la fin.
Dans le Groupe 2, les Pays-Bas de Xavi ont pris la tête du classement en dominant la Serbie (2-1). L’Allemagne de Jürgen Klopp, tenue en échec en Grèce (0-0) après avoir perdu à domicile face à ce même pays la semaine dernière, n’est que troisième de sa poule à trois points des Néerlandais et des Grecs.

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Résultats de la Ligue des Nations de ce dimanche 4 octobre :
Grèce - Allemagne : 0-0.
Pays-Bas - Serbie : 2-1 / Koopmeiners (31e), Zirkzee (72e) pour les Pays-Bas ; Cvetkovic (35e) pour la Serbie.
Portugal - Norvège : 2-1 / Cancelo (38e), Ramos (79e) pour le Portugal ; Ajer (36e) pour la Norvège - Expulsion : Francisco Conceicao (86e) pour le Portugal.
Pays de Galles - Danemark : 0-1 / Hojlund (75e sp) pour le Danemark.
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