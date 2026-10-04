Mercato : Il a climatisé la France, toute la Premier League le veut

Auteur d’une brillante prestation face à l’équipe de France vendredi avec sa sélection d’Italie (1-1), Michael Kayode a logiquement tapé dans l'œil de tous les grands clubs de Premier League.

Durant cette première trêve internationale de la saison, Michael Kayode s’est clairement fait un nom auprès du grand public. Il faut dire que le latéral droit vient d’enchaîner deux solides prestations avec sa sélection italienne. D’abord brillant face à la Turquie (4-1), victoire lors de laquelle il a marqué son premier but avec la Squadra Azzurra, le joueur de 22 ans a ensuite confirmé contre la France vendredi (1-1).

Dans cette rencontre de Ligue des Nations, le défenseur de Brentford a bien muselé Désiré Doué grâce à sa puissance et son explosivité, tout en se projetant plutôt bien vers l’avant. Disposant d’un profil de latéral moderne, Kayode est donc l’un des défenseurs les plus suivis du marché des transferts, notamment en Premier League. En effet, selon CaughtOffside , tous les gros clubs européens s’arrachent déjà la nouvelle comète du football italien.

Liverpool, Arsenal ou la Juventus à l’attaque

« Liverpool a placé Kayode en tête de sa liste de cibles dans l'optique de renforcer la rotation au poste de latéral droit. Arsenal, Tottenham et Newcastle le surveillent également afin d'apporter davantage d'impact physique à leur défense. Parallèlement, la Juventus et d'autres clubs de Serie A suivent de près sa progression et espèrent le faire revenir en Italie. Pour l'heure, aucune offre officielle n'a été transmise à Brentford et aucune négociation directe n'a débuté. Le dossier en est encore au stade de l'observation et de l'analyse en vue du mercato d'hiver », peut-on lire sur le site anglais. , peut-on lire sur le site anglais.

Brentford ne lâchera pas Kayode cet hiver

Bien sécurisé par Brentford, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2032 en juillet dernier, Kayode est actuellement considéré comme intransférable par son entraîneur Keith Andrews et sa direction. Recruté en provenance de la Fiorentina en 2025 pour 17,5 millions d'euros, le nouveau titulaire de l’Italie est déjà évalué à 40 ME. Mais en position de force dans les négociations, Brentford demandera sûrement plus de 60 ME pour lâcher sa révélation… pas avant le prochain mercato estival. Car malgré le forcing de Liverpool ou de la Juve, Kayode n’a pratiquement aucune chance de faire ses valises en cours de saison.