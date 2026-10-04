OL : Blessé au pire moment, il n’a toujours pas digéré

Le PSG a vraiment fait une énorme erreur, l'Italie confirme

N'importe quoi. Gigio est un grand gardien SUR SA LIGNE. Il a contribué au 1er sacre du PSG en CL, mais il n'a été très bon que pendant les 5 derniers mois et pas terrible pendant 3 ans et 1/2. LE n'en voulait plus à cause de son faible jeu au pied, ses non-sorties (ou très peu) sur les ballons aériens dans les 6 mètres alors qu'il n'est pas gêné (et quand il sortait c'était souvent n'importe comment), et sa couverture médiocre sur les ballons en profondeur. À cela s'est rajoutée sa prétention salariale alors qu'il avait accepté au départ la nouvelle politique salariale du club. Et merci de ne plus confondre la Champions League avec la Championship qui est la D2 anglaise. C'est récurrent chez toi. Je te l'ai déjà signalé, mais je ne sais pas si tu lis les réponses. https://uploads.disquscdn.com/images/02a1142eefc8688a67897794cdd056a9beb5b39ec808a2507f294770ee904585.png