Remy Descamps

OL : Blessé au pire moment, il n’a toujours pas digéré

OL
parAlexis Rose
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Gardien remplaçant de l’Olympique Lyonnais derrière Dominik Greif, Rémy Descamps estime avoir loupé sa chance de devenir titulaire la saison passée à cause d’une blessure…
À 30 ans, Rémy Descamps semble destiné au poste de gardien numéro deux. Souvent dans l’ombre du titulaire à son poste, que ce soit au PSG à Nantes ou maintenant à Lyon, le gardien français reste pourtant performant à chaque fois que son entraîneur fait appel à lui. Arrivé libre à l’OL durant l’été 2024, Descamps n’a pour l’instant disputé que 18 matchs dans la cage lyonnaise. Il faut dire qu’il est tombé sur plusieurs gardiens majeurs, comme Anthony Lopes, Lucas Perri et Dominik Greif.
Pourtant, en début de saison dernière, entre le départ de Perri en Premier League et l’arrivée de Greif en provenance d’Espagne, Descamps avait su convaincre Paulo Fonseca. Mais malheureusement pour lui, l’ancien Nantais, vainqueur de la Coupe de France 2022, s’est blessé au plus mauvais moment, ce qui lui a coûté très cher dans son aventure chez les Gones.

« Peut-être que ça se serait passé différemment sans ce pépin »

« Mon meilleur match, je dirai quand même à Lens, en ouverture de la saison dernière. J’étais attendu, je voulais confirmer ma bonne prépa. Et collectivement, on avait été bons. La saison passée, j’avais commencé la prépa avec Lucas Perri, qui part du jour au lendemain à Leeds. Si j’étais performant, il y avait un coup à jouer et j’ai essayé de faire le maximum. Je savais qu’il y avait des discussions pour recruter un gardien, mais j’avais du temps de jeu. Puis Dominik Greif arrive, je continue à jouer jusqu’à Rennes, où je me blesse. Sur le moment, j’avais senti un coup, mais à chaud, ça allait. Et très vite, j’ai enlevé mon gant car je sentais quelque chose d’anormal, ma phalange était déjà bleue… Donc le bail s’est arrêté là, et peut-être que ça se serait passé différemment sans ce pépin, on ne sait pas. C’était un vrai coup dur entre la défaite et la blessure », a lancé, dans Le Progrès, Descamps, qui va continuer d’avoir sa chance en Coupe de France et aussi en Europa League cette saison, sachant que Greif est titulaire indiscutable à la vue de ses performances depuis plus d’un an.

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