L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker

Parti très fort, le dossier Himad Abdelli est au point mort. Tout le monde sort son meilleur bluff, et l'OL comme l'OM regardent ailleurs en attendant de revenir sur l'Algérien fin janvier. 
Actuellement présent à la Coupe d’Afrique des Nations, Himad Abdelli rêvait de voir son avenir sportif en club être réglé rapidement. Courtisé par l’Olympique Lyonnais avant même le début du mercato, l’international algérien s’était mis d’accord avec le club rhodanien pour signer. C’était bien évidemment dans le cas où l’accord était également trouvé entre Angers et l’OL sur son transfert, à six mois de la fin de son contrat. Mais la somme d’un million d’euros évoquée au départ n’est pas envisageable pour le SCO, qui demande au moins 4 millions d’euros pour une éventuelle vente. 

Abdelli, un dossier à régler fin janvier

De quoi faire reculer l’OL, tandis que l’OM ne se bouge pas vraiment sur ce dossier. Ce mardi, la presse algérienne évoque l’avenir d’Himad Abdelli, et souligne tout simplement qu’Angers n’a reçu aucune offre, orale ou écrite, pour son meneur de jeu. Même si le joueur aurait aimé être fixé rapidement, la tactique des deux « Olympiques » ne surprend personne. Le but est de voir si les dirigeants du club de l’Anjou vont craquer en fin de mercato, pour éviter un départ à zéro euro d’Abdelli au mois de juin. 
Le fait que le SCO soit bien parti pour se maintenir en Ligue 1 pourrait pousser vers un transfert, mais l’OL a décidé en attendant d’étudier d’autres profils. Et du coté de Marseille, Roberto De Zerbi a aussi le souhait de faire venir des joueurs qu’il connait mieux, avant de revenir sur ce dossier en fin de mercato si la fenêtre de tir est toujours là. Un jeu de poker menteur qui va donc continuer dans les prochaines semaines, et pourrait se décanter au buzzer du mercato à la fin du mois. 
Pour le moment, cette situation ne dérange personne, Abdelli étant au Maroc pour y disputer la CAN, et son retour courant janvier a aussi de grandes chances de faire accélérer les discussions au sujet de son avenir. 

1
