OL : Endrick a choqué à Marseille

Malgré la défaite à Marseille (3-2) dimanche soir, Endrick s’est positivement distingué. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a terminé double passeur décisif, dans un registre inédit depuis son arrivée en prêt cet hiver.

On peut comprendre la frustration de Paulo Fonseca. Remonté après le coup de sifflet final, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sentait son équipe capable de remporter l’Olympico, notamment grâce à un excellent Endrick. Quasiment invisible lors de la défaite à Strasbourg (3-1) le week-end précédent, l’attaquant prêté par le Real Madrid est réapparu dans un tout nouveau registre.

Le Brésilien était jusqu’ici connu pour ses exploits personnels et sa tendance à oublier ses coéquipiers. Mais sur la pelouse du Vélodrome, l’ancien joueur de Palmeiras s’est offert deux passes décisives, sans compter les offrandes que ses partenaires ont mal négociées, ou le but de Corentin Tolisso refusé pour un hors-jeu. A défaut d’être buteur, Endrick a régalé les siens. Un altruisme qui a bluffé le plateau de Ligue 1 + et son journaliste Swann Borsellino.

« C'était un festival, a lâché le spécialiste. Il faut insister sur la connexion avec ses partenaires parce que jusqu'ici, on a parlé de ses matchs, on a parlé de certains de ses buts mais il n'était pas vraiment intégré au jeu de l'OL. Mais cette fois, notamment avec Roman Yaremchuk, on l'a vu dans un rôle un peu plus passeur, parfois un peu plus reculé. Et on a vu qu'avec sa vivacité et la qualité de son pied gauche, il est capable aussi de créer pour les autres et pas que pour lui. Et ça, ça a été hyper intéressant dans son match. Sa passe pour Himbert est vraiment belle parce qu'il a la qualité pour la frapper et il la met dans le timing parfait pour Himbert. » Le vestiaire lyonnais a dû apprécier ce nouveau visage d'Endrick.