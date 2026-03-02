revelations glacantes sur un joueur de bordeaux iconsport 173620 0040 397394

Bordeaux se déplace en force, la N2 bat un record

Bordeaux02 mars , 21:30
parHadrien Rivayrand
0
Les Girondins de Bordeaux vont très bien et leurs supporters veulent tout donner pour aider le club à monter à l’échelon supérieur. Vendredi prochain, le club au scapulaire pourra d’ailleurs profiter d’un grand soutien populaire à Angoulême.
Bordeaux espère plus que jamais accéder au National à l’issue de la saison. Les joueurs de Bruno Irles sont premiers de leur groupe de National 2 et ont toutes les raisons de croire qu’ils pourront atteindre leur objectif principal dans quelques semaines. En plus, les Girondins peuvent profiter d’un grand soutien populaire. Vendredi prochain, Bordeaux sera en déplacement à Angoulême. Un match très important pour le FCGB, qui pourra compter sur le soutien de nombreux supporters en Nouvelle-Aquitaine.

Les fans de Bordeaux ne veulent pas manquer ça 

Selon les informations de Ouest-France, le club au scapulaire pourra en effet profiter d’un parcage complet face aux Angoumoisins lors de la 20e journée de National 2. Le stade de Angoulême Charente FC dispose de 4 000 places, dont 1 000 seront attribuées aux supporters des Girondins. De quoi pousser comme il se doit la formation girondine, qui veut poursuivre sur sa belle lancée.
Une montée en National serait très importante pour les ambitions de Bordeaux, mises à mal par le passé. Elle rassurerait également sur le projet de Gérard Lopez, loin de faire l’unanimité à Bordeaux.

Lire aussi

Bordeaux : La bonne affaire qui fait gagner 50 000 eurosBordeaux : La bonne affaire qui fait gagner 50 000 euros
Il reste encore 11 matchs aux Girondins de Bordeaux cette saison en National 2. Autant dire que rien n’est encore joué dans la course à la montée. Si les Bordelais occupent actuellement la première place, la lutte s’annonce serrée jusqu’au bout, chaque point pouvant faire la différence au moment du décompte final.
Le club au scapulaire est à égalité de points avec La Roche Vendée Football, un concurrent direct pour l’accession à l’échelon supérieur. Les deux équipes croiseront le fer le 21 mars prochain en Vendée, dans ce qui s’annonce déjà comme l’un des tournants de la saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360824_0063
Liga

Esp : Satriano torpille le Real Madrid

Loic Fery FC Lorient
Lorient

Bloqué à Abou Dhabi, Loïc Féry ratera Lorient-Nice

ICONSPORT_360822_0019
Ligue 2

L2 : Troyes repasse devant l'ASSE

ICONSPORT_167018_0424
Foot Mondial

Lamine Yamal et Lionel Messi, le Qatar menace

Fil Info

02 mars , 23:07
Esp : Satriano torpille le Real Madrid
02 mars , 23:00
Bloqué à Abou Dhabi, Loïc Féry ratera Lorient-Nice
02 mars , 22:38
L2 : Troyes repasse devant l'ASSE
02 mars , 22:30
Lamine Yamal et Lionel Messi, le Qatar menace
02 mars , 22:00
OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct
02 mars , 21:00
PFC : 4 joueurs écartés, Kombouaré balance tout
02 mars , 20:30
OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?
02 mars , 20:00
Lee Kang-In envoie un message au PSG

Derniers commentaires

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Je navigue entre Espagne et France, on a depuis peu des extraits de matchs de l'OL (cause Endrick) la réaction sur son obstruction après celle sur Morton ça a été "en fait l'arbitre il siffle quand il a envie"

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

sur ce match, c’était particulièrement agaçant… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

faudrait commencer par virer les plongeuses du LoL… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

ceux qui parlent d’arbittage, ce sont les loosers mauvais perdants… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Pareil au Brésil où il y avait près de 400,000 spectateurs sur la chaine CazéTV. Comme lors du match où Endrick a été expulsé, il y a des émissions et des articles sur le mauvais arbitrage. Si la L1 veut mieux se vendre à l'étranger, il est urgent de réagir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading