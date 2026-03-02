Bordeaux se déplace en force, la N2 bat un record

Les Girondins de Bordeaux vont très bien et leurs supporters veulent tout donner pour aider le club à monter à l’échelon supérieur. Vendredi prochain, le club au scapulaire pourra d’ailleurs profiter d’un grand soutien populaire à Angoulême.

Bordeaux espère plus que jamais accéder au National à l’issue de la saison. Les joueurs de Bruno Irles sont premiers de leur groupe de National 2 et ont toutes les raisons de croire qu’ils pourront atteindre leur objectif principal dans quelques semaines. En plus, les Girondins peuvent profiter d’un grand soutien populaire. Vendredi prochain, Bordeaux sera en déplacement à Angoulême. Un match très important pour le FCGB, qui pourra compter sur le soutien de nombreux supporters en Nouvelle-Aquitaine.

Les fans de Bordeaux ne veulent pas manquer ça

Selon les informations de Ouest-France, le club au scapulaire pourra en effet profiter d’un parcage complet face aux Angoumoisins lors de la 20e journée de National 2. Le stade de Angoulême Charente FC dispose de 4 000 places, dont 1 000 seront attribuées aux supporters des Girondins. De quoi pousser comme il se doit la formation girondine, qui veut poursuivre sur sa belle lancée.

Une montée en National serait très importante pour les ambitions de Bordeaux, mises à mal par le passé. Elle rassurerait également sur le projet de Gérard Lopez, loin de faire l’unanimité à Bordeaux.

Il reste encore 11 matchs aux Girondins de Bordeaux cette saison en National 2. Autant dire que rien n’est encore joué dans la course à la montée. Si les Bordelais occupent actuellement la première place, la lutte s’annonce serrée jusqu’au bout, chaque point pouvant faire la différence au moment du décompte final.

Le club au scapulaire est à égalité de points avec La Roche Vendée Football, un concurrent direct pour l’accession à l’échelon supérieur. Les deux équipes croiseront le fer le 21 mars prochain en Vendée, dans ce qui s’annonce déjà comme l’un des tournants de la saison.