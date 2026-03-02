Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227

Kylian Mbappé : Entorse du genou confirmée

Kylian Mbappé02 mars , 19:10
parClaude Dautel
0
Dans un communiqué, et après le passage de Kylian Mbappé à Paris, le Real Madrid a confirmé la blessure dont souffrait l'attaquant français.
Quelques minutes après le communiqué de l'entourage de Kylian Mbappé à l'Agence France Presse, c'est le Real Madrid qui a donné des informations sur la blessure de l'attaquant tricolore au genou gauche. « Suite aux examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d'entorse du genou gauche et la pertinence du traitement conservateur mis en place sont confirmés », indique le Real Madrid.
La presse espagnole affirmait il y a quelques heures que du côté du clan Mbappé, on avait une confiance limitée dans le premier diagnostic établi par le staff médical madrilène. Visiblement, ces rumeurs étaient infondées, même si l'on sait seulement qu'aucune opération n'est pour l'instant envisagée. On ignore également la date du possible retour de Kylian Mbappé dans l'effectif madrilène.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360725_0329
Paris FC

PFC : 4 joueurs écartés, Kombouaré balance tout

ICONSPORT_360753_0125
OM

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

ICONSPORT_276170_0227
PSG

Lee Kang-In envoie un message au PSG

Canal Football Club
TV

TV : Les audiences du Canal Football Club s'écroulent

Fil Info

02 mars , 21:00
PFC : 4 joueurs écartés, Kombouaré balance tout
02 mars , 20:30
OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?
02 mars , 20:00
Lee Kang-In envoie un message au PSG
02 mars , 19:30
TV : Les audiences du Canal Football Club s'écroulent
02 mars , 19:00
OL : Endrick a choqué à Marseille
02 mars , 18:32
Mbappé à Paris, son genou inquiète Madrid et la France
02 mars , 18:00
L’OL meilleur que l’OM, Beye rigole doucement
02 mars , 17:30
PSG : Flick ou Luis Enrique, Dro a trouvé le menteur

Derniers commentaires

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Demain ils vont nous dire que Brisard a vu le sourire de Toliso quand il a marqué a la troisième minute c'est de la provocation Crénom de nom !

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Les rugbyman ils ont toujours dit que les footballeur se sont les roi de la comédie, un petit coup a la cheville les joueurs se roule par terre et après ils se relèvent et ils courent comme des lapins

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

et ? qui dit le contraire ?

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

C'est pas l OM qui choisit l arbitre du match, c'est la LFP qui désigne l arbitre du match après validation de la FFF

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

Pourtant même foot 01 nous avait prévenu une semaine avant pour cet arbitre et avait proposé un sondage Jérôme Brisard arbitre d'OM-OL c'est normal ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading