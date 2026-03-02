PFC : 4 joueurs écartés, Kombouaré balance tout

ICONSPORT_360725_0329
Le Paris FC a renoué avec le succès en Ligue 1 lors de la réception de OGC Nice ce week-end. Antoine Kombouaré avait pris des décisions fortes pour cette rencontre, écartant quatre joueurs importants.
Antoine Kombouaré a réussi ses débuts avec le Paris FC ce dimanche au stade Jean-Bouin face aux Aiglons. Si tout n’a pas été parfait, le club de la capitale a tout de même décroché trois points précieux dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.
Pour préparer ce match, Kombouaré avait choisi d’écarter Maxime Lopez, Julien Lopez, Timothée Kolodziejczak et Willem Geubbels. Selon l’ancien entraîneur de Nantes, ces mises à l’écart étaient justifiées pour le bien de l’équipe et le développement du projet, mais elles ne sont pas définitives.

Kombouaré assume ses choix 

Après la victoire du Paris FC contre l'OGC Nice, Antoine Kombouaré a en effet déclaré au micro de Ligue 1+ :
« Ce sont des choix simples. J’ai pu regarder pas mal de matchs et, sur ce que j’ai vu, certains joueurs ont la capacité de mieux faire. C’est sur l’instant et c’est ce que je leur ai dit. Ils faut qu'ils travaillent et me montrent qu’ils ne lâchent pas. À un moment donné, ils auront leur chance. Je fais des choix, et ça ne plaît pas toujours. Ils ont le sentiment d’injustice, ce que je comprends. Pour ceux mis à l’écart, il ne faut pas qu’ils lâchent, car nous aurons besoin de tout le monde. Tout est tellement fragile. »

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, le Paris FC se déplacera sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Un véritable défi pour le club de la capitale, qui devra s’appuyer sur une solide force collective pour espérer obtenir un résultat face à une équipe du haut de tableau, déterminée à repartir de l’avant après ses défaites contre RC Strasbourg Alsace et Olympique de Marseille.
Reste à savoir si certains joueurs écartés seront réintégrés dans l’effectif francilien pour ce rendez-vous crucial.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

